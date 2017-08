Poczta Polska stawia na innowacje

Czujnik sprawdzający, ile listów zostało wrzuconych do skrzynki, czy automat do odbierania przesyłek w miejscu zamieszkania – to projekty, które Poczta Polska wyłoniła w pierwszym etapie programu GammaRebels, skierowanego do start-upów i młodych innowatorów.

Pocztowa spółka negocjuje w tej chwili umowy biznesowe i zamierza wdrożyć najlepsze pomysły do swojej działalności. Dzięki innowacjom chce budować przewagę nad konkurencją.

– Oczywistym jest, że w dzisiejszych czasach innowacje są niezbędne do rozwoju. Aby sprostać konkurencji i wymaganiom klientów, musimy wprowadzać innowacje i być krok do przodu – mówi Grzegorz Kurdziel, członek zarządu Poczty Polskiej SA.

Pocztowa spółka zamknęła właśnie pierwszy etap programu GammaRebels powered by Poczta Polska, skierowanego do start-upów i młodych przedsiębiorców. Jego celem było wypracowanie innowacyjnych rozwiązań, które Poczta mogłaby w łatwy sposób wdrożyć do swojej działalności biznesowej, oraz stworzenie nowych produktów i usług zwiększających wartość dodaną dla spółki i jej klientów.

Do akceleratora wpłynęło blisko 80 zgłoszeń, spośród których Poczta Polska wyłoniła dziewięć najlepszych. Spółka udostępniła im swoje zaplecze, infrastrukturę – zarówno tradycyjną, jak i cyfrową – oraz zapewniła merytoryczne wsparcie. Pod okiem mentorów wybrane start-upy przez trzy miesiące rozwijały swoje pomysły, uczestniczyły w warsztatach, sesjach doradczych i szkoleniowych, przygotowując pilotażową wersję produktu lub usługi.

– Poczta Polska jest w tej chwili na etapie ogromnych przemian związanych ze zmianami na rynku usług pocztowych. Młodzi przedsiębiorcy mogli zetknąć się z naprawdę dużymi wyzwaniami, które pozwalają rozwijać skrzydła, jeśli chodzi o wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań – mówi Grzegorz Kurdziel. –Sprawdziliśmy, które rozwiązania możemy w łatwy sposób zaimplementować do naszego biznesu. Testowaliśmy te, które mają przede wszystkim usprawnić nasze procesy i polepszyć ofertę skierowaną do klientów.

Oprócz mentoringu i doradztwa przez cały okres akceleracji start-upy mogły liczyć również na wsparcie finansowe ze środków programu Scale UP! realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Poczta Polska zadecydowała już, które z projektów niosą dla niej największą wartość biznesową i powinny zostać wdrożone w pełnej skali. W tej chwili spółka jest na etapie negocjowania konkretnych umów biznesowych ze start-upowcami i młodymi innowatorami.

Wśród dziewięciu najlepszych start-upów znalazł się projekt Zapakuj.to, czyli internetowy kreator opakowań, dzięki któremu za pośrednictwem eSklepu Poczty Polskiej każdy może zaprojektować własny wzór pudełek.

– Myślę, że najszybciej wdrożymy projekt Zapakuj.to, pozwalający projektować i kupować opakowania małym biznesom e-commerce, w których będą one mogły wysyłać później towary do swoich klientów – mówi Grzegorz Kurdziel.

Szansę na szybkie wdrożenie ma też projekt Pakomatic, czyli samoobsługowe urządzenie, które pozwala samodzielnie odbierać i nadawać paczki w miejscu zamieszkania.

– Jest to nowe wydanie popularnych automatów do wydawania paczek. Różnica polega na tym, że urządzenia są położone bardzo blisko miejsca zamieszkania, na przykład w blokach czy kamienicach. To rozwiązanie będziemy chcieli wprowadzać razem ze wspólnotami mieszkaniowymi. Za pośrednictwem automatów będzie można odbierać paczki tak samo, jak teraz odbiera się listy ze skrzynek oddawczych – wyjaśnia Grzegorz Kurdziel.

– W e-commerce istotnym problemem jest przekazanie przesyłki przez kuriera klientowi końcowemu. Wynika on m.in. z tego, że w naszych budynkach brakuje infrastruktury do obsługi paczek. Pakomatic Concierge jest właśnie taką infrastrukturą – mówi Łukasz Łapiński z firmy Pakomatic. – Rozpoczęliśmy realizację wdrożenia tego typu urządzeń na warszawskim Żoliborzu. Pierwsze urządzenia trafią wkrótce do wspólnot i będą one miały możliwość przetestowania ich.

Wśród wyłonionych przez Pocztę Polską innowacyjnych projektów są również m.in. Helpful Company – chatbot do komunikacji z klientami na Facebooku i Messengerze, Mobile Institute – internetowy system zbierania opinii oraz platforma kontaktu z klientami – oraz Hyper Poland, czyli projekt pojazdu typu Hyperloop, przeznaczonego do automatycznego załadunku i przewozu przesyłek pocztowych.

Poczta Polska zamierza też wykorzystać pomysł na inteligentne nadawcze skrzynki pocztowe, które za pomocą sensorów i modułu radiowego rejestrują wrzucanie przesyłek do skrzynki bądź jej opróżnianie.

– To rozwiązanie, które pozwoli listonoszom na jeżdżenie tylko do tych skrzynek, do których zostały wrzucone listy. Po pierwsze, jest to optymalizacja, po drugie, będziemy mieć większe dane odnośnie tego, gdzie mamy listy, o której godzinie, co zwiększy terminowość i jakość doręczonych przesyłek – mówi Sławomir Nowak, odpowiedzialny za projekt inteligentnej skrzynki nadawczej, Every European Digital Poland.

(Agencja Informacyjna Newseria)