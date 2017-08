Kredyt na mieszkanie

W ostatnim czasie media informują o zwiększającym się ruchu na rynku nieruchomości. Polacy coraz częściej inwestują w mieszkania, zaciągają też więcej kredytów hipotecznych. Oznacza to, że ceny mieszkań będą szły w górę. Jeżeli planujemy zakup mieszkania, warto więc teraz wziąć pod uwagę jego finalizację.

Mieszkań w Polsce buduje się coraz więcej, dużo też oferuje mieszkaniowy rynek wtórny. Jest w czym wybierać i rzeczywiście Polacy wyruszyli na zakupy nieruchomości. Jednak duże zainteresowanie mieszkaniami powoduje, że ich ceny zaczynają rosnąć. Oczywiście na wartość metra kwadratowego wpływa wiele czynników. Jednym z nich jest lokalizacja – najtańsze mieszkania będą bowiem w mniejszych miejscowościach oraz położone poza ich centrami i miejscami najbardziej popularnymi. Poza tym ważne jest pochodzenie mieszkania: z rynku pierwotnego czy wtórnego. Pamiętać należy także, że z reguły cena metra kwadratowego mieszkania jedno- lub dwupokojowego będzie znacznie wyższa niż lokalu większego.

Planując zakup mieszkania, należy także bardzo roztropnie podejść do kwestii jego finansowania. Większość Polaków robi to dzięki kredytowi hipotecznemu. Polacy nie boją się już tak długich zobowiązań finansowych, dlatego biorą więcej kredytów mieszkaniowych. Widać to chociażby po raporcie Biura Informacji Kredytowej, z którego wynika, że w pierwszym półroczu 2017 r. instytucje finansowe udzieliły o 5,7 proc. więcej kredytów mieszkaniowych niż rok wcześniej. Z drugiej strony, należy pamiętać, że banki zaczęły podnosić marże kredytów hipotecznych.

To wszystko wskazuje, że możemy w najbliższym okresie spodziewać się wyższych cen samych mieszkań oraz droższych kredytów hipotecznych. Czas więc gra na niekorzyść przyszłych nabywców mieszkań.

Szukając więc odpowiedniej oferty, dzięki której moglibyśmy kupić mieszkanie, warto przejrzeć nie tylko propozycje banków, ponieważ kredytów hipotecznych mogą udzielać także SKOK-i.

Co zatem proponuje Kasa Stefczyka? Kredyt Hipoteczny w Kasie może być udzielony nie tylko na zakup mieszkania lub domu, ale także na kupno działki budowlanej, budowę domu, wykup lokalu spółdzielczego, adaptację budynku na cele mieszkaniowe, remont czy spłatę zobowiązań zaciągniętych na cele mieszkaniowe. Na oprocentowanie Kredytu składa się stała marża oraz aktualizowany co pół roku wskaźnik WIBOR 6M.

Jakie są zalety Kredytu Hipotecznego w Kasie Stefczyka?

RRSO Kredytu Hipotecznego wynosi 6,35%;

Wysoka maksymalna kwota kredytu: do 3000000 zł, maksymalnie do 80% wartości rynkowej nieruchomości;

Kwota minimalna już od 10 tys. zł;

Wygodny okres kredytowania – od 5 lat nawet do 30 lat;

Atrakcyjne obniżki oprocentowania;

Udzielany jest w polskiej walucie.

Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej.

Występuje ryzyko zmiany stopy procentowej (oprocentowanie oparte o WIBOR 6M – zmiana stopy może nastąpić raz na 6 miesięcy). Do uzyskania kredytu hipotecznego niezbędne jest zawarcie umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia oraz innych zdarzeń losowych wraz z cesją wierzytelności na kredytodawcę. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania Kredytu Hipotecznego: 6,35%.