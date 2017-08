Grzegorz Sielewicz główny ekonomista Coface: Firmy stać na podwyżki dla pracowników

Mamy pozytywny trend w upadłościach firm, liczba ta spadła r/r o 17 proc., to nie tylko zasługa dobrej koniunktury gospodarczej i przyzwoitego wzrostu gospodarczego, ale również zmian w otoczeniu prawnym. Wiele firm, które kiedyś ogłosiłyby bankructwo, dzisiaj korzysta z wielu form restrukturyzacji, dzięki czemu może "wyjść na prostą" - powiedział w Wywiadzie Gospodarczym na antenie wPolsce.pl Grzegorz Sielewicz główny ekonomista Coface, w rozmowie z redaktor Ewą Wesołowską z Gazety Bankowej i Sieci

Sielewicz odniósł się również do sytuacji na rynku pracy i presji płacowej.

Jego zdaniem na podwyżki mogą liczyć szczególnie pracownicy handlu, branży budowlanej czy przetwórstwa przemysłowego.

Jak tłumaczy Sielewicz podwyżki dla pracowników firmy albo mogą sfinansować poprzez obniżenie marż, albo przez podniesienie cen.

Firmy nie chętnie raczej podwyższają ceny, bo boją się odpływu klientów do konkurencji, widać to po inflacji, który nadal jest niski. Ceny rosną pomału i stopniowo - uważa główny ekonomista Coface.

Sielewicz pytany był również o to jak Czechy radzą sobie z tak niskim bezrobociem, które wg. Eurostatu wynosi 3,2 proc.

Bezrobocia praktycznie w Czechach nie ma. Jest to właściwie bezrobocie strukturalne, które wynika z niedopasowania kwalifikacji do potrzeb rynku. Tam brak "rąk do pracy" zaczyna być już groźny dla całej gospodarki, te trudności ograniczają możliwości rozwoju firm to jest przeszkodą i w bieżącej działalności i myśleniu o inwestycjach w przyszłości - mówił Sielewicz