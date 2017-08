Podatek od handlu od 2019 r.? Na to liczy Ministerstwo Finansów

Resort finansów liczy, że ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej – czyli tzw. podatku od handlu – wejdzie w życie w 2019 r. Właśnie skierował do konsultacji publicznych projekt ustawy, zmieniającej datę wejścia w życie nowego podatku

Ustawa o podatku od handlu została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę w grudniu 2016 r. Jednak wejście w życie daniny zostało zablokowane przez Komisję Europejską, która jeszcze we wrześniu, a więc zanim w ogóle ustawa została uchwalona, wszczęła postępowanie w tej sprawie. Bruksela wydała także nakaz zobowiązujący Polskę do zawieszenia stosowania tego podatku do czasu zakończenia jego analizy przez Komisję.

Resort finansów liczy, że problemy z Komisją Europejską uda się załatwić do końca przyszłego roku. Właśnie rozesłał do konsultacji publicznych projekt nowelizujący obowiązującą a zawieszoną ustawę. Głównym celem zmiany jest wpisanie do ustawy nowej daty, od której obowiązywałaby ustawa i naliczany byłby podatek. Tą nową datą jest 1 stycznia 2019 r.

W dniu 30 listopada 2016 r. Polska złożyła do TSUE skargę na decyzję Komisji Europejskiej z dnia 19 września 2016 r. W skardze podniesiono m.in. zarzut błędnej kwalifikacji podatku od sprzedaży detalicznej jako pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE. Istnieje ryzyko, że skarga nie zostanie rozpoznana do końca terminu zawieszenia stosowania ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, tj. do dnia 31 grudnia 2017 r. Wobec powyższego istnieje konieczność dalszego zawieszenia stosowania jej przepisów. Proponuje się zatem, aby przepisy ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej miały zastosowanie do przychodów ze sprzedaży detalicznej, osiągniętych dopiero od dnia 1 stycznia 2019 r. - czytamy w uzasadnieniu do nowelizacji ustawy.

Według resortu, z uwagi na fakt, że ustawą z dnia 15 listopada 2016 r. zawieszono stosowanie przepisów ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej do dnia 31 grudnia 2017 r., proponuje się wejście w życie projektowanej ustawy z dniem 1 stycznia 2018 r. W konsekwencji powyższego od tego dnia nastąpiłoby dalsze wstrzymanie działania ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. W ten sposób zapewniona zostanie kontynuacja zawieszenia stosowania tej ustawy na 2018 r.

Na nadgorliwości Komisji Europejskiej, która zablokowała wejście w życie nowych przepisów zanim stały się obowiązującą ustawą, straci budżet.

Projektowane rozwiązanie legislacyjne oznaczać będzie brak wpływów do budżetu państwa z tytułu podatku od sprzedaży detalicznej za 2018 r. w wysokości 1 590,6 mln zł - czytamy w uzasadnieniu.

Marek Siudaj, ISBNews