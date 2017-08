URE: 108 134 klientów zmieniło dostawcę gazu od 2011 roku

Od początku prowadzenia monitoringu, czyli od 2011 roku do połowy tego roku dostawcę gazu zmieniło 108 134 klientów, głównie indywidualnych - wynika z danych opublikowanych w piątek przez Urząd Regulacji Energetyki (URE).

Urząd poinformował, że w 2011 r. odnotowano jedynie kilka przypadków zmiany sprzedawcy, w 2012 r. ich liczba zwiększyła się do 210. Na koniec 2013 r. wzrosła do 429, na koniec 2014 r. do 7007, na koniec 2015 r. do 30 749, w 2016 r. do 78 437, a na koniec pierwszego kwartału, od początku prowadzenia monitoringu, do 93 416.

Według URE liczba zmian sprzedawcy jest prostym i wiarygodnym miernikiem rozwoju konkurencyjnego rynku gazu.

Urząd przypomina, że zgodnie z obowiązującą zasadą TPA (Third Party Access) odbiorcy końcowi mogą indywidualnie korzystać z sieci lokalnego dostawcy w celu dostarczenia gazu lub energii kupionej u dowolnego sprzedawcy.

Jak zaznacza URE, na swobodę wyboru sprzedawcy wpływa kilka istotnych czynników, m.in. stopień świadomości klientów i ich motywacja do zmiany sprzedawcy, a także łatwość dokonania zmiany czy ilość konkurencyjnych ofert dostępnych na rynku.

URE zaznacza, że zwiększenie zmian sprzedawców gazu spowodowany jest m.in. intensyfikacją w ostatnim czasie przez niektórych sprzedawców kampanii reklamowych, skierowanych do klientów indywidualnych, jak również stopniowemu wchodzeniu na rynek nowych sprzedawców, co skutkuje zwiększeniem konkurencji i uatrakcyjnieniem oferty dla odbiorców.

PAP/ as/