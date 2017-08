KNF: Otoczenie makroekonomiczne sprzyja sektorowi bankowemu

Otoczenie makroekonomiczne - w tym przyspieszenie wzrostu PKB w I kw. br., poprawa nastrojów konsumentów i na rynku pracy - sprzyja sektorowi bankowego, jednak szereg źródeł niepewności i potencjalnego ryzyka znajduje się zarówno w otoczeniu zewnętrznym polskiej gospodarki, jak i w kraju (zmiany o charakterze regulacyjnym), uważa Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).

Komisja zwróciła jednak uwagę, że w otoczeniu zewnętrznym polskiej gospodarki znajduje się szereg źródeł niepewności i potencjalnego ryzyka, które mogą wpływać niekorzystnie na polską gospodarkę, a w konsekwencji i sytuację sektora bankowego.

Oceniając sytuację sektora po I kw. br. KNF stwierdziła, że "sytuacja w zakresie bieżącej płynności pozostaje dobra".

Podstawowe miary płynności pozostają względnie stabilne i utrzymują się na zadowalających poziomach (dodatnia luka płynności krótkoterminowej zmniejszyła się z 199,3 mld zł na koniec ub.r. do 194,1 mld zł na koniec marca br., a współczynnik płynności krótkoterminowej z 1,62 do 1,52, ale nadal znacznie przekraczał wymagane minimum określone na poziomie 1,00). Jednocześnie wszystkie banki spełniały obowiązującą normę LCR na poziomie 80 proc. (w przypadku banków spółdzielczych występowała grupa banków, która nie spełniała wymaganej normy na poziomie jednostkowym, ale były one członkami IPS i miały zgodę KNF na stosowanie grupowej normy LCR, która była spełniona) - czytamy dalej w raporcie.

Nadal utrzymuje się nadwyżka depozytów nad kredytami udzielonymi temu sektorowi (na koniec marca br. relacja kredytów do depozytów tego sektora wynosiła 96,7 proc.).

Zrealizowany przez sektor bankowy w I kwartale br. wynik finansowy netto okazał się niższy niż o 12 proc. r/r - wynik finansowy netto sektora bankowego wyniósł 2.818 mln zł; pogorszenie wyników odnotowano w 217 podmiotach skupiających 56,8 proc. aktywów sektora; 17 podmiotów wykazało stratę w łącznej wysokości 197 mln zł), podano też w materiale.

W I kwartale br. odnotowano poprawę wyniku działalności bankowej sektora bankowego (o 558 mln zł; 3,9 proc.), co nastąpiło dzięki zwiększeniu wyniku odsetkowego (o 933 mln zł; 10,1 proc.), który osiągnął rekordowy poziom w historii oraz wyniku z tytułu opłat i prowizji (o 259 mln zł; 8,3 proc.), przy jednoczesnym obniżeniu wyniku z pozostałej działalności bankowej (634 mln zł; 33,8 proc.).

Wzrost kosztów działania (o 838 mln zł; 10,8 proc.) wynikał głównie ze wzrostu wpłat na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) (o 556 mln zł; 97,1 proc.), w związku z rozliczeniem przez część banków w kosztach I kwartału całości rocznej składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków. Dodatkowym czynnikiem wzrostu kosztów było uchwalenie w ub.r. ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych, która w bieżącym roku objęła cały okres I kwartału, podczas gdy roku ubiegłym jedynie luty i marzec (w rezultacie w I kwartale br. banki zapłaciły podatek w łącznej wysokości 898 mln zł, podczas gdy w ub.r. w kwocie 570 mln zł), wskazała KNF.

Jakość portfela kredytowego pozostaje stabilna. W I kwartale br. odnotowano zmniejszenie stanu kredytów zagrożonych (o 1 mld zł, tj. o 1,4 proc.), ale po części był to efekt zmiany zasad rachunkowości z PSR na MSR/MSSF w jednym z banków, co skutkowało wyłączeniem z kategorii zagrożone części portfela kredytowego. Obniżenie stanu kredytów zagrożonych w połączeniu ze wzrostem portfela kredytowego doprowadziło do zmniejszenia udziału kredytów zagrożonych (z 6,1 proc. na koniec ub.r. do 6,0 proc. na koniec marca br.) - czytamy także w materiale.