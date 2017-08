Czy regionalne fundusze rozwoju mogą dać początek powstaniu nowych banków?

Działające obecnie regionalne fundusze rozwoju mogą dać początek bankom regionalnym. Nie wykluczone, że do końca obecnej unijnej perspektywy finansowej powstaną dwie lub trzy takie instytucje - poinformował wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński

Myślę, że w tej perspektywie unijnej, ale mając na myśli okres wydatkowania, czyli do 2023 roku, dwa lub trzy regiony są dobrymi kandydatami do utworzenia tego typu instytucji - powiedział Kwieciński, zapytany kiedy regionalne fundusze rozwoju mogłyby zapoczątkować działanie banków regionalnych. Zakładamy, że regionalne fundusze mogą być zaczątkiem do tworzenia banków regionalnych - dodał.

Wiceminister powiedział, że kluczem dla powodzenia polityki rozwojowej są silne instytucje.

Instytucje budujemy w tej chwili na poziomie krajowym i Polski Fundusz Rozwoju (PFR) jest tego typowym przykładem. Bardzo mocno zachęcamy nasze regiony, żeby również budowały instytucje finansowe na poziomie regionalnym. Odpowiednikami, czy partnerami dla PFR na poziomie regionalnym mogłyby być właśnie regionalne polskie fundusze rozwoju" - wyjaśnił Kwieciński. Nasza inicjatywa spotkała się z pozytywnym odzewem ze strony regionów, bo pięć z nich już utworzyło takie regionalne fundusze rozwoju. (...) To co nas cieszy, to fakt, że regiony zaczynają przekonywać się do instrumentów finansowych, do instrumentów zwrotnych - dodał.

Wiceminister powiedział, że kapitał do tworzenia tych instytucji w dużej mierze pochodzi obecnie ze środków unijnych, czyli z tych pieniędzy, które są przeznaczone na wsparcie przedsiębiorczości, czy wsparcie rozwoju samorządów na poziomie regionalnym w postaci instrumentów zwrotnych.

Kwieciński powiedział, że kapitał przeznaczany poprzez instrumenty zwrotne może być wykorzystywany wielokrotnie.

Wprowadzana obecnie nowelizacja ustawy wdrożeniowej pozwala na to, żeby samorządy wojewódzkie miały zagwarantowane prawnie prawo tworzenia tego typu instytucji. Zapisy w tej ustawie dają również pewność, że środki, które zostaną przeznaczone na te instrumenty finansowe będą mogły być w kolejnych perspektywach finansowych wykorzystywane w podobny sposób, a nie na przykład przeznaczane do jednokrotnego wykorzystania, czy to przez budżet krajowy, czy to przez budżet regionalny" - wyjaśnił wiceminister.

Kwieciński powiedział, że resort zakłada, że za jakiś czas, ale nie jest to perspektywa roku, tylko kilku lat, niektóre z instytucji na tyle dojrzeją, że będą mogły utworzyć instytucje bankowe na bazie, którą mają, czyli na bazie regionalnych funduszy rozwoju.

Instytucje bankowe są o tyle ważne, że są znacznie silniejsze. Mają oczywiście większe wymogi jako instytucje bankowe, ale będą mogły również sięgać po kapitał z zewnątrz i to jest dla nas kluczem, bo to jest budowanie siły finansowej instytucji, w tym przypadku na poziomie regionalnym - powiedział Kwieciński.

SzSz (PAP)