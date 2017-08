O wysokość przyszłych emerytur najczęściej są pytani doradcy emerytalni ZUS

Ile będzie wynosić emerytura oraz jakie dokumenty trzeba złożyć, by otrzymać świadczenie - to najczęstsze pytania kierowane do doradców emerytalnych w placówkach ZUS. Rzecznik zakładu zapewnia, że ZUS jest przygotowany na reformę i napływ wniosków emerytalnych

1 października zostanie obniżony wieku emerytalny do 60 dla kobiet i do 65 dla mężczyzn. Wniosek o emeryturę można składać na 30 dni przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Pierwsze wnioski wynikające z obniżenia wieku emerytalnego będzie można składać już od 1 września.

Od lipca prawie sześciuset doradców emerytalnych w placówkach ZUS udziela informacji związanych z przechodzeniem na emeryturę. Według obliczeń ZUS w ostatnim kwartale 2017 r. dodatkowo ok. 331 tys. osób uzyska prawo do emerytury. ZUS zapewnił, że nie będzie problemów z obsługą tych osób.

Najczęściej odwiedzający chcą się dowiedzieć, ile będzie wynosić ich emerytura. Na co mogą liczyć przechodząc na emeryturę w październiku, a co w sytuacji, kiedy odejdą z pracy dwa lata później. Przychodzą osoby w różnym wieku, nie tylko ci, którzy są blisko osiągnięcia wieku emerytalnego. Co ciekawe, osoby, które zarabiają więcej, później deklarują chęć przejścia na emeryturę. Ci, którzy mają małe zarobki, chcą na nią przejść jak najszybciej - mówili inspektorzy ZUS.

Zwrócili uwagę, że w sytuacji, kiedy są jakieś wątpliwości związane z wyliczeniem emerytury, inspektorzy biorą numer telefonu od przyszłego emeryta i dzwonią do niego po wyjaśnieniu sprawy.

Emerytura to przecież ważna sprawa. Życiowa decyzja - tłumaczyli.

SzSz (PAP)