GAZETA BANKOWA: Deweloperzy powalczą agresywniej o klienta

Czy wrócą czasy, kiedy przy zakupie mieszkania deweloperzy dodawali gratis miejsce parkingowe czy egzotyczną wycieczkę? Wkrótce bez zachęt dla klientów sprzedać lokal może być znacznie trudniej. Mocne wejście rządowego programu Mieszkanie+ może szybko zmienić układ rynku – pisze w „Gazecie Bankowej” Szymon Szadkowski

Rynek mieszkaniowy w Polsce nadal nie jest nasycony, popyt na mieszkania pozostaje bardzo duży. Rozpoczętych budów jest coraz więcej, co oznacza, że konkurencja pomiędzy firmami budującymi i sprzedającymi mieszkania jest bardzo duża. Liczba rozpoczętych budów pokazuje również, że klienci mają ogromny wybór wśród różnych inwestycji i projektów. To z kolei wymaga nieustannych starań i zabiegów o klienta.

Jakie wabiki stosują firmy deweloperskie?

Obecnie zdecydowana większość deweloperów swoje strategie sprzedażowe opiera na wykorzystywaniu internetu, który wyparł ogłoszenia prasowe. Jednak sieć to nie jedyne narzędzie, poprzez które deweloperzy zdobywają klientów.

Najbardziej skuteczną komunikacją marketingową są obecnie różnego rodzaju działania w internecie: profesjonalna strona internetowa inwestycji, pozycjonowanie w wyszukiwarkach, banery reklamowe, ogłoszenia na portalach nieruchomościowych, fanpage na portalach społecznościowych, itp. Poza tym, skuteczne jest też odpowiednie oznakowanie terenu inwestycji– opisuje Janusz Miller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Home Invest.

Część deweloperów stawia także na integrację przyszłych sąsiadów, organizując dni otwarte, podczas których można liczyć na rabat. Inni dzięki dłuższej obecności na rynku pozyskują klientów dzięki poleceniu przez rodzinę, znajomych. (...)

Wirtualny spacer i marketing 360°

Istotną i wciąż rosnącą grupą klientów są dla deweloperów cudzoziemcy. Ukraińcy, Niemcy i Brytyjczycy w ubiegłym roku kupili aż 6,4 tys. lokali w największych polskich aglomeracjach (najwięcej w woj. mazowieckim – blisko 294 tys. mkw. kupionej powierzchni, małopolskim – 99,2 tys. mkw. oraz dolnośląskim – 57,2 tys. mkw.). Popyt stymulowany przez zagranicznych nabywców z pewnością będzie miał przełożenie nie tylko na podaż, ale też na podejście deweloperów do potencjalnych klientów. W związku z tym strony internetowe w języku angielskim czy odpowiednio dostosowane działania marketingowe, stają się powoli standardem.

Standardem staje się też wirtualny spacer po inwestycji – szczególnie pożyteczny dla obcokrajowców, którzy coraz śmielej i chętniej lokują w ten sposób kapitał w Polsce.

Jednym z wabików dla klientów może być wirtualny spacer po inwestycji, co znacznie podnosi atrakcyjność w stosunku do zwykłej wizualizacji. Jedni szykują zwykłą wizualizację 3D, inni zaś spacer z możliwością odwiedzenia wnętrza inwestycji – przyznaje Marcin Krasoń, analityk rynku nieruchomości z Home Broker. (...)

Adrian Potoczek, dyrektor ds. sprzedaży w Wawel Service, ocenia, że jedną z najskuteczniejszych form komunikacji marketingowej w branży deweloperskiej jest marketing 360°. Współczesny konsument jest ciągle obecny online (social media, blogi, portale branżowe), ale także prowadzi życie offline (prasa, tv, radio, bilbordy).

Model marketingu 360° pokazuje, że komplet działań online i offline jest dziś najbardziej skuteczny. Ważne tylko, by komunikacja marki, używane hasła i stylistyka, była były spójnaspójne. To zwiększa efektywność kampanii. Staramy się na bieżąco monitorować najnowsze trendy marketingowe, odpowiednio reagować i dopasowywać przekaz do klientów – ocenia Adrian Potoczek. (...)

Zdaniem Jarosława Jędrzyńskiego z portalu RynekPierwotny.pl niewykluczone, że tak duży popyt przy jednocześnie dużej podaży i konkurencji na rynku może doprowadzić do sytuacji, w której deweloperzy będą musieli zmienić strategię sprzedażową.

Co więcej, już w przyszłym roku mają ruszyć pełną parą budowy tanich mieszkań z rządowego programu Mieszkanie+. Zdaniem ekspertów, gdy na rynek rynku pojawią się pierwsze lokale, część klientów może odpłynąć z rynku deweloperskiego i poczekać na mieszkanie z programu rządowego. A wtedy będą zmuszeni do obniżki cen lub (i) wrócą niewidziane od lat bonusy, np. wycieczki zagraniczne, gratisowe miejsce parkingowe, bądź darmowa aranżacja wnętrza.

Szymon Szadkowski

Pełną wersję tekstu oraz więcej informacji o polskiej gospodarce i sektorze finansowym znajdziesz w bieżącym wydaniu „Gazety Bankowej”

"Gazeta Bankowa" dostępna jest także jako e-wydanie, także na iOS i Android – szczegóły na http://www.gb.pl/e-wydanie-gb.html