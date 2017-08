PKP PLK: Linie kolejowe przejezdne; są jeszcze zmiany w kursowaniu pociągów

Sieć kolejowa jest przejezdna. Istotne zmiany w komunikacji występują jedynie na trasie Piła - Bydgoszcz, gdzie jeszcze obowiązuje komunikacja zastępcza, ale już wprowadzana jest dla pociągów jazda lokomotywami spalinowymi - poinformowały w sobotę po południu PKP PLK

Jak poinformował wcześniej w sobotę PAP Mirosław Siemieniec, rzecznik prasowy PKP Polskich Linii Kolejowych przechodzące przez Polskę silne burze powaliły drzewa, co spowodowało uszkodzenia sieci trakcyjnej.

Jak czytamy w późniejszym komunikacie PKP PLK, na linii między Wejherowem a Lęborkiem, na kilkukilometrowym odcinku (szlak Godętowo - Boże Pole Wielkie) składy również są przeciągane lokomotywami spalinowymi. Naprawiana jest równocześnie uszkodzona przez wichurę sieć trakcyjna.

Pociągi dalekobieżne, które były zatrzymane przez trudne warunki atmosferyczne na terenie Pomorza, dojeżdżają do celu z opóźnieniem. Zmiany w rozkładzie mogą dotyczyć także połączeń regionalnych, które są dostosowywane do potrzeb pasażerów opóźnionych pociągów. Na stacjach i przystankach wzmocniono informacje dla pasażerów.

W Gdyni i Bydgoszczy działają specjalne zespoły zarządcy infrastruktury i przewoźników, które na bieżąco nadzorują kursowanie pociągów. Dla bezpieczeństwa podróżnych, ze względu na zablokowane trasy, od piątku od godz. 20.00 do soboty do godz. 14.00 odwołano 29 pociągów. Kolejarze wspólnie z PSP interweniowali w kilkudziesięciu lokalizacjach. W niektórych miejscach do usunięcia było nawet 20 powalonych drzew. Nadal w gotowości pozostają 162 zespoły szybkiego usuwania awarii oraz 62 pociągi sieciowe. Planowane są przejazdy lokomotyw patrolowych.

Jak podano w komunikacie, dla podróżnych opóźnionych pociągów są wydawane napoje i drobne poczęstunki. Na dworcach i peronach pasażerowie otrzymują informacje o zmianach. Takie informacje można otrzymać także telefonicznie, korzystając z infolinii PKP Intercity - 703 200 200. Na bieżąco aktualizowane są także komunikaty na stronie internetowej www.portalpasazera.pl

SzSz (PAP)