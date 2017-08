Caritas Polska uruchomiła zbiórkę na rzecz poszkodowanych przez burze i nawałnice

Caritas Polska uruchamia zbiórkę środków na rzecz poszkodowanych w wyniku zniszczeń, jakie spowodowały burze i nawałnice, które przeszły ubiegłej nocy nad Polską - poinformowała PAP w sobotę p.o. rzecznika Caritas Marta Walasik-Sałek

Jak podkreśliła, w całej Polsce działają 44 Caritas Diecezjalne, które gotowe są do pomocy w razie sytuacji kryzysowych. Takie działania w tej chwili najintensywniej podejmuje Caritas Diecezji Pelplińskiej, na której terenie znajdują się najbardziej poszkodowane miejscowości.

Skala strat jest ogromna i trudna do oszacowania: są ofiary śmiertelne, ranni, zniszczone domy, pozrywane dachy. W jednej z parafii zostało zniszczonych ponad 50 domów. Na jeden z domów spadło drzewo, zginęła na miejscu kobieta, jej mąż i dziecko przebywają w szpitalu. Jest to ogromna tragedia. Wciąż są miejsca, do których nie można dotrzeć z pomocą - powiedział dyrektor Caritas Diecezji Pelplińskiej ks. Grzegorz Weis.