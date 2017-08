ME: sytuacja w krajowej sieci przesyłowej opanowana, ale trwa usuwanie uszkodzeń

Sytuacja w krajowej sieci przesyłowej po nawałnicach, które przeszły nad Polską w ostatnich dniach, jest już opanowana, ale cały czas trwa usuwanie uszkodzeń - podało w niedzielnym komunikacie Ministerstwo Energii, opierając się na danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE)

W wyniku bardzo wysokich temperatur w Polsce w dniach 10-12 sierpnia br. wystąpiło nagłe załamanie pogody na terenie Polski. Połączone było ono z nawałnicami o niezwykle silnym natężeniu, któremu towarzyszył także porywisty wiatr oraz deszcz o bardzo dużej intensywności. To wszystko spowodowało, że uszkodzeniu uległy elementy sieci elektroenergetycznej. Spadające gałęzie i inne unoszone wiatrem obiekty powodowały zwarcia i uszkodzenia mechaniczne sieci elektroenergetycznej. W wyniku kataklizmu doszło do szeregu zakłóceń i awarii skutkujących utratą zasilania w energię przez setki tysięcy odbiorców - czytamy w komunikacie.

Jak poinformowano w komunikacie, 12 sierpnia br. od godziny 18 do 21 udało się przywrócić zasilanie dla 36 tys. odbiorców. Według stanu na godz. 21 energii elektrycznej pozbawionych było jeszcze 122 tys. odbiorców na terenie 9 województw (pomorskie - 44 tys., wielkopolskie - 40 tys., kujawsko-pomorskie - 35 tys., dolnośląskie - 1 tys., śląskie - 1 tys., warmińsko-mazurskie - 600 odbiorców, mazowieckie - 300 odbiorców, opolskie - 100 odbiorców, podlaskie - 55 odbiorców. W godzinach nocnych ze względów bezpieczeństwa konieczne jest przerwanie prac w terenie.

Rzecznik PSP Paweł Frątczak poinformował w niedzielę rano, że bez prądu wciąż pozostaje 96 tys. odbiorców w dziewięciu województwach. Najwięcej w województwie pomorskim (43 tys.), kujawsko-pomorskim (28 700) i wielkopolskim (19 tys.).

W komunikacie ME podkreślono, że największe szkody w sieci dystrybucyjnej wystąpiły na obszarach działania spółek operatorów: ENEA Operator Sp. z o.o. oraz ENERGA-OPERATOR S.A.

Według informacji od ENERGA-OPERATOR S.A, w sobotę na terenie działalności spółki bez prądu pozostawało ok. 120 tys. odbiorców, 40 tys. odbiorców prawie w całości z woj. pomorskiego, zostanie bez prądu prawie przez całą niedzielę. Jak podaje ENERGA-OPERATOR, w sieci wysokiego napięcia (110 kV) z 9 uszkodzonych po nawałnicy linii niesprawne zostały już tylko 4.

Jak podaje ENEA Operator Sp. z o.o., najtrudniejsza sytuacja dotyczy oddziałów w Bydgoszczy i Poznaniu. Najgorsza sytuacja miała miejsce w sobotę o północy, kiedy wyłączonych było 5 linii 110 kV, 313 linii SN i 209 tys. odbiorców pozbawionych było energii.

W woj. kujawsko-pomorskim, pomorskim i wielkopolskim trwają intensywne prace nad usuwaniem skutków awarii energetycznych powstałych w czasie piątkowych nawałnic. Setki połamanych słupów wysokiego, średniego i niskiego napięcia, drzewa na liniach energetycznych, ponad 5 tys. stacji średniego napięcia na niskie bez zasilania - to wstępny bilans burzy, która wczorajszej nocy przeszła przez te województwa. Najtrudniejsza sytuacja jest w okolicach Chojnic, Nakła, Mogilna, Inowrocławia, Świecia, Wrześni, Gniezna i Leszna. Największe zniszczenia są w Koronowie, Tucholi i Brusach. Wszystkie brygady Enei Operator pracują w terenie - podaje operator.

Informuje też, że od piątku przy usuwaniu awarii pracuje ponad 200 brygad własnych ENEA Operator Sp. z o.o. oraz 20 zespołów z firm współpracujących. "Ze względu na ogromną skalę zniszczeń przywracanie dostaw energii elektrycznej w niektórych szczególnie trudnych miejscach może potrwać dłużej" - zaznacza.

Zgodnie z informacjami od PGE Dystrybucja S.A, w sobotę w województwie łódzkim bez zasilania było ok. 1,4 tys. odbiorców. Najtrudniejsza sytuacja pozostaje w powiecie Zgierskim, gdzie bez dostaw energii elektrycznej pozostaje 820 odbiorców - z części Zgierza, Główna, Strykowa i Grotnik. Według PGE w północnej części Łodzi bez energii nadal pozostaje ok. 100 odbiorców, w rejonie energetycznym Sieradza - 215 odbiorców, w a powiecie łowickim - ok. 250 odbiorców.

Energetycy pracują nad przywróceniem dostaw energii do ok. 1 tysiąca odbiorców. Uszkodzenia występują jeszcze na liniach niskiego napięcia głównie w aglomeracji łódzkiej (powiat zgierski i pabianicki oraz północna część Łodzi) oraz w powiatach sieradzkim, łaskim i łowickim - podaje PGE.

Z kolei od TAURON Dystrybucja S.A. dowiadujemy się, że w piątek wyłączonych było ponad 1450 stacji SN/nN zasilających około 70 tys. klientów TAURON Dystrybucja. TAURON ustalił, że wciąż wyłączonych jest 85 stacji SN/nN zasilających około 3 tys. klientów. Według dystrybutora, na wysokim napięciu, nieprzemijające uszkodzenia uniemożliwiające załączenie linii wystąpiły tylko na trzech liniach 110 kV na terenie dolnośląskim. TAURON przewiduje, że uszkodzenia na niskim napięciu będą usuwane jeszcze w niedzielę.

SzSz(PAP)