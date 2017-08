M. Błaszczak: będą odszkodowania dla osób poszkodowanych przez nawałnicę. 100 tys. zł na odbudowę domu

100 tys. zł na odbudowę domów i 6 tys. zł wsparcia dla poszkodowanych - na taką pomoc mogą liczyć mieszkańcy terenów dotkniętych przez nocne nawałnice - zapowiedział w sobotę szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Zapewnił, że rząd dysponuje odpowiednią rezerwą w budżecie państwa

Jest to pomoc określona w przepisach - 6 tysięcy złotych dla poszkodowanych plus oczywiście wsparcie na odbudowę domów do 100 tysięcy złotych. To wszystko jest już przygotowane, nad tym pracują wojewodowie - powiedział w sobotę w TVP 1 "Gość wiadomości" Mariusz Błaszczak.