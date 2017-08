Trwają kontrole obozów namiotowych; w Pomorskiem ruszą w poniedziałek

Na poniedziałek Pomorskie Kuratorium Oświaty zaplanowało rozpoczęcie kontroli obozów namiotowych, w których przebywają dzieci i młodzież z całego kraju. Po wstępnym rozeznaniu wiadomo, że w Pomorskiem miejsc, w których wypoczynek zorganizowano w tej formie jest ok. 40

Kontrole bezpieczeństwa miejsc obozowych odbywają się w całej Polsce na polecenie szefa MSWiA Mariusza Błaszczaka po wydarzeniach na terenie obozu namiotowego w miejscowości Suszek (Pomorskie). Gwałtowna burza zniszczyła obozowisko, a walące się drzewa zabiły dwie nastoletnie harcerki, 38 zostało rannych.

Jak poinformowała w niedzielę PAP pomorska kurator oświaty - Monika Kończyk, po prowadzeniu analizy dokumentacji wytypowano 39 miejsc, w których zorganizowany wypoczynek dzieci i młodzieży prowadzony jest najprawdopodobniej w formie obozów namiotowych. Ostateczna lista może być mniejsza, bo jest możliwe, iż niektóre z nich były w ostatnim czasie sprawdzane. Trwa zbieranie aktualnych informacji od terenowych pracowników kuratorium.

Kończyk wyjaśniła, że pracownicy kuratorium jeszcze w niedzielę skontaktują się z ich organizatorami, by uzyskać absolutną pewność, że nie borykają się oni z jakimikolwiek problemami będącymi efektem nawałnic, jakie w nocy z piątku na sobotę przeszły nad województwem pomorskim. Poinformowała też, że w kontrole raczej nie będzie angażowana pomorska straż pożarna, bo ta ma wciąż bardzo dużo pracy związanej z usuwaniem skutków nawałnic.

Kurator przypomniała, że już w sobotę pracownicy kierowanej przez nią instytucji kontaktowali się z organizatorami wszystkich (było ich kilka) obozów namiotowych na terenie powiatu chojnickiego, który najbardziej ucierpiał w efekcie nawałnic. Dwa z obozów miały trwać do niedzieli, ale - choć same obozowiska nie ucierpiały, organizatorzy zdecydowali, że zakończą je już w sobotę.

Jak poinformowała Kończyk, aktualnie w województwie pomorskim w 733 miejscach wypoczywają dzieci biorące udział w koloniach, obozach itp. zarejestrowanych w Pomorskim Kuratorium Oświaty. W miejscach tych przebywa w sumie prawie 36 tys. dzieci z całego kraju.

Na Pomorzu Zachodnim od soboty strażacy dokonali kontroli 16 obozowisk organizowanych na terenach otwartych - poinformował PAP w niedzielę rzecznik komendy wojewódzkiej straży pożarnej w Szczecinie Tomasz Kubiak. "Kontrole dotyczyły zagwarantowania bezpieczeństwa uczestników oraz warunków przeciwpożarowych. W żadnych ze skontrolowanych obozów nie wykryliśmy uchybień" - dodał. W kolejnych dniach mają zostać przeprowadzone kolejne kontrole, zgodnie z przewidzianym harmonogramem.

Kontrole trwają w Wielkopolsce - w całym województwie straż pożarna ma do sprawdzenia ok. 40 obozowisk. Na Warmii i Mazurach już sprawdzono 38 miejsc obozowych. W dwóch przypadkach w bazie harcerskiej w Stańczykach, gdzie znajdują się 2 obozy decyzją organizatorów, wypoczywających przeniesiono do szkoły podstawowej w Dubeninkach.

Z informacji PAP wynika, że sprawdzanie obozowisk zaczęło się także w woj. śląskiem. Odpowiadają za nie strażacy, z polecenia komendanta głównego PSP. Nie ma informacji, by po kontroli zostało wydane polecenie likwidacji czy przeniesienia jakiegoś obozowiska w regionie. (PAP)