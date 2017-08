M. Błaszczak: ponad 30 mln zł przekazano dla poszkodowanych w nawałnicach

Po ostatnich nawałnicach na konta gmin przekazano już ponad 30 mln zł na wsparcie osób poszkodowanych w nawałnicach. Na miejscu pracują komisje, które wyceniają straty - powiedział w środę minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak

W poniedziałek Błaszczak poinformował, że wsparcie - prawie 31 mln zł, otrzyma ponad 6 tys. rodzin poszkodowanych w nawałnicach.

Minister spraw wewnętrznych i administracji, który był w środę gościem TVP Info, zapewnił, że działania podjęto natychmiastowo.

Nie tyle rząd, co służby podległe m.in. MSWiA. Te służby były na miejscu bezpośrednio po tych tragicznych wydarzeniach. Działania zostały podjęte niezwłocznie - mówił.

Przypomniał, że razem z premier Beatą Szydło uczestniczył w sobotę w wideokonferencji z wojewodami i komendantami wojewódzkim PSP.

Od wydawania poleceń są komendanci wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej, razem z druhami z Ochotniczej Straży Pożarnej. To oni pomagają i ratują życie ludzi. Zadaniem ministra jest nadzorowanie tych działań - powiedział.

Błaszczak dodał, że we wtorek udał się wraz z premier na miejsce, by sprawdzić jak przebiega akcja.

Zapewniłem to, że już w poniedziałek, na podstawie mojej decyzji, dotarły do gmin pieniądze na pierwsze wsparcie, bezpośrednie wsparcie w wysokości do 6 tys. zł - ponad 30 mln zł. Te pieniądze są wypłacane - dodał minister.