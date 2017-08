Prezes KGHM liczy na zysk netto z Sierra Gorda w perspektywie 3-4 lat

Chilijski projekt Sierra Gorda powinien przynosić zysk netto w perspektywie 3-4 lat, uważa prezes KGHM Polska Miedź Radosław Domagalski-Łabędzki. Podkreślił przy tym, że przyszłość KGHM jest na Dolnym Śląsku i to tu grupa zainwestuje ok. 10 mld zł w ciągu najbliższych czterech lat

Wierzę, że Sierra Gorda w perspektywie 3-4 lat da nam zyski. W pierwszym kwartale zysk operacyjny był już dodatni. A to dobra informacja. Oczywiście balastem jest dług i do 2021 r. będzie nam ciążył. A potem będziemy zarabiać. Może nawet szybciej... - powiedział Domagalski-Łabędzki w wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej".

Podkreślił, że sytuacja Sierra Gorda jest dobra. Poprawione zostało zarządzanie i proces produkcji. Wzrósł uzysk miedzi, ale przede wszystkim molibdenu.

Na pytanie, czy pomimo wcześniejszych planów KGHM wejdzie jednak w II etap budowy Sierra Gorda, prezes odpowiedział:

Początkowo podzieliliśmy inwestycję na wyraźne etapy, pierwszy i drugi. Dziś jednak widzimy to jako jeden proces w ramach 'life of mine' obliczonego na 24 lata, ale ze stanowczą tendencją do zwiększania produkcji. Pewnie nie będą to poziomy przewidywane w drugim etapie, ale na pewno będą wyższe niż te w pierwszym. Szukamy optymalnych rozwiązań.