Włochy: Karabinierzy radzą turystom, by zabrali na wakacje magnesy

Karabinierzy radzą turystom we Włoszech, aby na wakacje zabrali oprócz kremu do opalania także mały magnes. Jak wyjaśniają, uchroni on przed nasilającym się latem procederem wydawania reszty podrabianymi monetami

Alarm podniesiono po tym, gdy w Neapolu skonfiskowano 900 monet o nominale 2 euro, które miały trafić do kasy w lodziarni. Otrzymaliby je klienci wraz z wydaną resztą.

Dowództwo specjalnej komórki karabinierów do walki z fałszowaniem pieniędzy poinformowało, że w ramach operacji Lato 2017 przeprowadziło szereg kontroli, w wyniku których skonfiskowano podrobione monety o nominale 2 euro oraz banknoty - 10, 20 i 50 euro.

Latem aktywność fałszerzy narasta przede wszystkim w związku z obecnością wielu zagranicznych turystów, którzy są mniej świadomi tego rodzaju ryzyka - powiedział pułkownik Florimondo Forleo, cytowany przez media. Zauważył, że ostatnio fałszerze postawili na podrabianie monet, co potwierdza także znalezisko w neapolitańskiej lodziarni. Łatwo sobie wyobrazić, w jak krótkim czasie w takim lokalu można rozprowadzić fałszywe monety wydając resztę - dodał.

Pułkownik karabinierów podkreślił, że wystarczy mały magnes, by odróżnić podrobioną monetę od prawdziwej. Magnes przyciąga tylko te oryginalne.

Fałszerze nie są w stanie odtworzyć magnetyzmu, który w mennicy otrzymuje się dzięki specjalnej procedurze po to, by możliwa była identyfikacja pieniędzy w automatach - wytłumaczył Forleo. Przyznał, że także karabinierzy posługują się magnesami, by rozpoznać monety.

Rekord fałszerstwa padł kilka lat temu, gdy karabinierzy skonfiskowali 4 tony monet o nominale 1 i 2 euro.

W Neapolu rozbito niedawno gang, który wprowadzał do obiegu fałszywe monety, wybite w Chinach.

SzSz PAP