Biur przybywa w całym kraju

Pozawarszawski rynek biurowy urósł o 188,4 tys. m2 w I półroczu br. W tym samym czasie w Warszawie oddano do użytku 131,4 tys. m2 biur. W II półroczu na rynkach może przybyć odpowiednio 328 tys. m2 i 155 tys. m2, podała firma doradcza JLL. Oznacza to łącznie ok. 0,8 mln m2 nowej powierzchni biurowej w całym roku

Obecnie w Polsce buduje się ok. 1,8 mln m2 biur. Aż 1 mln m2 przypada na główne miasta poza Warszawą - to historycznie najwyższa aktywność deweloperów na rynkach regionalnych. Warto jednak zauważyć, że pomimo tak znacznego poziomu podaży w budowie, wysoka absorpcja powierzchni biurowej przez najemców pozwala na optymistyczną prognozę dotyczącą poziomu wynajmu planowanych inwestycji - powiedział dyrektor ds. rynków regionalnych w JLL Karol Patynowski.

Według analiz JLL, regionalne rynki mogą w II połowie roku urosnąć łącznie o dodatkowych 328 tys. m2, z czego najwięcej przypadnie na Kraków, Trójmiasto i Łódź. Ponadto, ok. 155 tys. m2 trafi na rynek warszawski. Część realizowanych projektów może zostać oddana przez deweloperów dopiero z początkiem 2018 r.

Spodziewamy się, że Kraków przekroczy poziom 1 mln m2 zasobów biurowych jeszcze w tym roku, a Wrocław najprawdopodobniej w 2018 - dodał konsultant w dziale badań rynku i doradztwa Łukasz Dziedzic.

W I półroczu 2017 r. popyt sięgnął historycznie najwyższych 723 tys. m2 na który złożyły się znakomite rezultaty zarówno Warszawy (391,4 tys. m2), jak i pozostałych największych rynków biurowych w Polsce (331,4 tys. m2).

Aż 331 400 m2 powierzchni biurowych wynajęto w I półroczu 2017 poza Warszawą. To najlepszy wynik w historii rynku i 24 proc. wzrost względem analogicznego okresu ubiegłego roku. Ten rekordowy rezultat porównywalny jest do popytu zarejestrowanego w samej Warszawie, co dodatkowo pokazuje wzrost znaczenia i dynamiczny rozwój rynków biurowych poza stolicą. Warto jednocześnie zauważyć, że coraz więcej firm analizuje lokalizacje biurowe poza głównymi aglomeracjami, ze względu na mniejsze nasycenie rynku pracy - skomentował Dziedzic.

Poza Warszawą popyt w pierwszej połowie roku podzieliły między siebie Kraków, Wrocław i Trójmiasto, osiągając odpowiednio 98,3 tys. m2, 91,7 tys. m2 i 73,8 tys. m2 - łącznie 80 proc. regionalnego zapotrzebowania na powierzchnie biurowe. Tradycyjnie już, duże umowy na nowoczesne powierzchnie biurowe najczęściej zawierały firmy z sektora usług dla biznesu.

Ponadto JLL podało, że Łódź utrzymuje się na pierwszej pozycji pośród miast z najniższym poziomem pustostanów (6 proc.), przed Trójmiastem (7,8 proc.) i Wrocławiem (8,5 proc.). Z kolei najwyższy wskaźnik powierzchni niewynajętej jest w Szczecinie (14,3 proc.), Warszawie (13,9 proc.) i Katowicach (12,7 proc.).

W pierwszym półroczu 2017 r. najwyższe czynsze transakcyjne w Warszawie utrzymywały się na stałym poziomie od 20,5 do 23 euro za m2 w Centrum i w przedziale 11-16 euro za m2 poza nim. Najwyższe stawki transakcyjne poza Warszawą wynoszą 13,9-14,5 euro za m2 miesięcznie we Wrocławiu, 13,5-14,5 euro za m2 miesięcznie w Krakowie i 13,6-14,1 euro za m2 miesięcznie w Poznaniu, podsumowano w komunikacie.

