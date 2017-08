Wszystko przez pogodę! Gorzkie informacje o słodkościach z Podkarpacia

Na Podkarpaciu, gdzie blisko połowa pasiek wytwarza miód ze spadzi iglastej, w tym roku nie było zbioru tego miodu. Jak tłumaczył prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie Tadeusz Dylon, powodem jest wyjątkowo niesprzyjająca pogoda

Jak zaznaczył Dylon, wiosną były chłodne noce, a zaraz potem przyszły gwałtowne burze i towarzyszące im wichury.

Z kolei w lecie nastały wielodniowe upały. Wszystkie te zjawiska nie sprzyjały rozwojowi mszyc, dzięki którym powstaje miód spadziowy - powiedział.

Spadź, zwana również rosą miodową, w postaci kropel występuje latem na igłach oraz na gałęziach jodły i świerka, a także na niektórych drzewach liściastych. Składa się głównie z soków roślinnych. Miody spadziowe mają m.in. walory lecznicze.

Z Podkarpacia pochodzi prawie połowa tego rodzaju miodu w Polsce. Jest on co najmniej dwa razy droższy od innych miodów. Należy też do poszukiwanych produktów eksportowych.

Miód spadziowy produkowany jest głównie w pasiekach w lasach Bieszczadów, Beskidu Niskiego oraz pogórzy Dynowskiego i Przemyskiego. Oprócz Podkarpacia pasiaki przygotowane na zbiory miodu spadziowego można spotkać m.in. w woj. świętokrzyskim i małopolskim.

W tym roku w naszym regionie nie ma zbioru miodu ze spadzi iglastej. Z własnej pasieki nie zebrałem dotąd ani słoika tego miodu. Jest też mało prawdopodobne, że spadź jeszcze pojawi – dodał prezes.

Pszczelarze z Podkarpacia wytwarzają przede wszystkim miód ze spadzi jodłowej, a jej drzewostany w południowo-wschodniej Polsce należą do najcenniejszych w kraju. Średnia zasobność podkarpackich jedlin wynosi 363 m sześc. na hektar; średnia krajowa sięga 254 m sześc. Średni wiek jodeł w podkarpackich lasach wynosi 84 lata; przeciętny wiek tych drzew w Polsce to 62 lata.

Poprzednie dwa lata były urodzajne w miód spadziowy; w 2015 roku z ula zebrano nawet 15-20 kg. Jednak wcześniej zanotowano czteroletni nieurodzaj.

Na Podkarpaciu ponad 4 tys. pszczelarzy prowadzi 110 tys. rodzin pszczelich. W południowo-wschodniej Polsce na jeden kilometr kwadratowy przypada sześć rodzin pszczelich; przeciętna krajowa to cztery rodziny.