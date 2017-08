Uwaga! Wieczorem znowu burze. Na Pomorzu i w Kujawsko-Pomorskiem duże opady i silny wiatr

Gwałtownych opadów - lokalnie nawet do 40 mm - i silnego wiatru mogą się spodziewać dzisiaj wieczorem mieszkańcy województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. W nocy burze przejdą przez kraj

Na środę IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia dla województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego.

Lokalnie może spaść nawet do 40 mm deszczu, a porywy wiatru mogą osiągnąć do 70 km/h. Ostrzeżenie ważne jest od 16 do 2 w nocy – powiedział Kamil Walczak, synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - PIB. I dodał: "Burz tak silnych, jak w ubiegły piątek, dziś się nie spodziewamy".