Best ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad Kredyt Inkaso

Best uzyskał zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na przejęcie kontroli nad Kredyt Inkaso, podała spółka. Tym samym został spełniony jeden z warunków ogłoszonego w ub. miesiącu przez Best wezwania

W związku z ogłoszonym w dniu 10 lipca 2017 r. przez Best S.A. wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Kredyt Inkaso [...] wzywający niniejszym informuje, że w dniu 16 sierpnia 2017 r. wzywający uzyskał bezwarunkową zgodę prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez wzywającego kontroli nad spółką, co oznacza ziszczenie się warunku zastrzeżonego w punkcie 24 treści wezwania - czytamy w komunikacie.

Best ogłosił w ub. miesiącu wezwanie na 4 269 961 akcji Kredyt Inkaso, stanowiących 33,01% ogólnej liczby głosów ma walnym zgromadzeniu, po cenie 22 zł za sztukę. W wyniku wezwania spółka zamierza dokupić do 4 269 961 szt. akcji i zwiększyć swój udział do 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Kredyt Inkaso. Best posiada obecnie 4 268 134 szt. akcji dających 32,99% ogólnej liczby głosów.

Wezwanie zostało ogłoszone pod warunkiem uzyskania zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Best kontroli nad Kredyt Inkaso. Ze względu na brak tej zgody, Best przedłużył ostatnio termin zapisów na akcje do 17 sierpnia.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie - na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

