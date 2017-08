eBay uruchamia spersonalizowaną stronę główną po polsku

Nowa strona główna portalu aukcyjnego eBay.pl została wyposażona w funkcjonalności oparte o technikę sztucznej inteligencji i uczenie maszynowe. Dzięki temu oferty są dostosowywane do preferencji konkretnych użytkowników - informuje eBay.pl

"eBay, jeden z największych portali aukcyjnych na świecie, wzbogaca swoją stronę główną o dynamiczny interfejs i rozwiązania z zakresu personalizacji zakupów. Nowa strona główna z powodzeniem funkcjonuje już na innych rynkach, tj. w Wielkiej Brytanii, Niemczech, USA, Kanadzie, Australii, Francji, Włoszech i Hiszpanii, a od dziś dostępna jest również w wersji polskiej" - czytamy w komunikacie.

Nowa strona główna eBay.pl jest wyposażona w funkcjonalności oparte o technikę sztucznej inteligencji i uczenie maszynowe. Dzięki temu oferty są dostosowywane do preferencji konkretnych użytkowników, którzy widzą stronę główną eBay dopasowaną do własnych, indywidualnych nawyków i zachowań zakupowych.

"Nowe rozwiązania, które wprowadza eBay, są w szczególności skierowane do konsumentów, którzy nie dokonali jeszcze wyboru bądź dopiero poszukują inspiracji" - czytamy dalej.

"Naszym celem jest maksymalne ułatwienie zakupów, zarówno konsumentom, którzy chcą nabyć konkretny produkt, jak również tym, którzy dopiero poszukują inspiracji. Dzięki połączeniu sztucznej inteligencji z szeroką ofertą produktów możemy zaoferować użytkownikom przedmioty odpowiadające ich konkretnym potrzebom i zainteresowaniom" - powiedziała dyrektor zarządzająca na Polskę i Europę Centralną w eBay Małgorzata Gliszczyńska, cytowana w komunikacie.

Nowością z perspektywy użytkowników jest również sposób prezentacji rekomendowanych produktów, które są uporządkowane według typów i ogólnych kategorii, a nie - jak było do tej pory - według konkretnych aukcji.

Nowa strona główna to także intuicyjne moduły prezentujące m.in. najbardziej popularne produkty, trendy w poszczególnych branżach czy najciekawsze wydarzenia i promocje, wskazano także.

eBay Inc. to globalny lider w handlu, udostępniający platformy Marketplace, StubHub i Classifieds. Firma powstała w 1995 roku w San Jose w Kalifornii. eBay to jedna z największych i najaktywniejszych platform sprzedażowych. W 2016 r. sprzedaż przez eBay osiągnęła wartość 84 mld dol. Brutto.

ISBnews, sek