Oferta kupna akcji Polskich Kolei Linowych przez powiat tatrzański została odrzucona

Oferta kupna akcji Polskich Kolei Linowych (PKL) - operatora kolei linowych położonych m.in. na Kasprowym Wierchu - złożona przez zarząd powiatu tatrzańskiego, została odrzucona - podał zarząd Polskich Kolei Linowych SA.

"Nie są obecnie prowadzone żadne rozmowy w sprawie oferty kupna akcji. Oferta złożona przez zarząd powiatu tatrzańskiego została odrzucona przez właściciela spółki" - napisano. Właścicielem PKL jest luksemburska spółka Altura.

Stanowiskiem władz PKL zaskoczony jest starosta tatrzański Piotr Bąk, który nie otrzymał jeszcze formalnej odpowiedzi o odrzuceniu oferty.

"Jesteśmy skłonni negocjować, nasza propozycja to oferta wstępna. Jeżeli spółka nie będzie chciała sprzedać akcji, to tego nie zrobi, z naszej strony pozostaje otwarta oferta" - powiedział Bąk.

Zarząd powiatu tatrzańskiego w ostatnim czasie złożył wstępną ofertę kupna 99,78 proc. akcji PKL. Jak powiedział PAP starosta tatrzański, pieniądze na realizację transakcji miały pochodzić z polskich banków. Zaproponowana przez zarząd starostwa cena akcji spółki jest niejawna. Wyceny dokonała jedna z czołowych polskich firm audytorskich z Warszawy. Zgodnie z intencją zarządu powiatu tatrzańskiego nabywcą akcji miała być spółka składająca się z powiatu oraz wszystkich gmin tegoż powiatu czyli: Zakopane, Poronin, Kościelisko, Bukowina Tatrzańska i Biały Dunajec oraz Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Władze PKL poinformowały w oświadczeniu, że zgodnie ze statutem spółki, rozważana jest publiczna oferta sprzedaży akcji PKL - tzw. IPO.

"Warto przypomnieć, że zgodnie ze statutem PKL, w czasie IPO gminy tatrzańskie lub podmiot przez nie wskazany, będą miały prawo do objęcia określonej puli akcji. Obecnie jest jednak zbyt wcześnie, by mówić o szczegółach IPO" - wyjaśniły władze spółki.

Formalnie spółkę PKL kupiła w 2013 r. spółka Polskie Koleje Górskie (PKG) powołana specjalnie do tego celu przez cztery samorządy podhalańskie, na czele z Zakopanem. Pieniądze na zakup, czyli 215 mln zł, zapewnił fundusz inwestycyjny Mid Europa Partners. Następnie fundusz przekazał swoje akcje specjalnie powołanej do tego celu spółce Altura, zarejestrowanej w Luksemburgu, która jest posiadaczem 99,78 proc. akcji spółki. Reszta akcji należy do podhalańskich samorządów.

Kolej linowa na Kasprowy Wierch ruszyła 15 marca 1936 roku. Jej budowa była jednym ze sztandarowych wyzwań międzywojennej Rzeczpospolitej; inwestycja nie powstałaby bez determinacji ówczesnego wiceministra transportu Aleksandra Bobkowskiego. Sprzedaż należących do PKP kolejek linowych budziła wiele kontrowersji.

Oprócz kolejek linowych na Kasprowy Wierch, do PKL należą też kolejki na Gubałówkę, Butorowy Wierch, wyciągi w Krynicy, Szczawnicy, Zawoi i Międzybrodziu Żywieckim.

