Związkowcy z KGHM Polska Miedź negocjują z zarządem podwyżki i premię za 2016 r. Spór zbiorowy w tej kwestii trwa od kwietnia

Premii w kwocie 2 tys. zł za 2016 r. oraz przeszeregowań na wyższe kategorie płac zasadniczych domagają się związkowcy od zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Spór zbiorowy w tej kwestii trwa od kwietnia. W czwartek kolejne negocjacje z udziałem mediatora

Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego Ryszard Zbrzyzny powiedział w środę PAP, że po pierwszych negocjacjach z udziałem mediatora, które odbyły się w lipcu, najtrudniejsze są rozmowy właśnie na temat wypłaty jednorazowej premii wyrównawczej za ubiegły rok w kwocie 2 tys. zł oraz dokonania dodatkowego odpisu na ZFŚS w kwocie 500 zł na pracownika.

Może już po czwartkowym spotkaniu coś się zmieni i w tych dwóch sprawach. My jesteśmy otwarci i liczymy na porozumienie. Zarząd np. zadeklarował w kwestii przeszeregowań kategorii płac zasadniczych takie rozwiązanie, które w tzw. widełkach płac spowoduje zmianę dla 6 proc. zatrudnionych" - powiedział Zbrzyzny.

Dodał, że ustna deklaracja jest też w przypadku postulatu w sprawie wprowadzenia w krajowych spółkach grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Pracowniczego Programu Emerytalnego na wzór funkcjonującego w spółce KGHM Polska Miedź S.A..

ZZPPM domaga się również likwidacji tzw. premii motywacyjnej i wprowadzenia tych kwot do stawek płac zasadniczych dla "motywowanych" taką premią pracowników.

Chodzi o to, że w różnych oddziałach firmy, gdzie obowiązuje ten sam układ zbiorowy, są różne sposoby wynagradzania, motywowania. My chcemy doprowadzić do jednolitych, klarownych zasad wynagradzania - powiedział Zbrzyzny.