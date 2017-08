PZU: liczba szkód w wyniku nawałnic przekroczy znacznie 30 tys.

Szacowana przez PZU liczba szkód powstałych w wyniku nawałnic przekroczy znacznie 30 tys. - poinformowało w środę w komunikacie biuro prasowe PZU. Dodano, że dotychczas klienci PZU poszkodowani po ostatnich nawałnicach zgłosili ponad 22 tysiące szkód

Ponad 22 tysiące szkód zgłosili dotychczas do PZU poszkodowani klienci po ostatnich nawałnicach. Firma szacuje, że liczba szkód przekroczy znacznie 30 tysięcy. Ubezpieczyciel wysłał cztery mobilne biura PZU Pomoc do miejscowości dotkniętych nawałnicami. Często są to miejsca trudno dostępne i bez prądu - napisano.