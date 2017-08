Standardy europejskie na polskiej kolei? Ponad 400 mln zł na modernizację linii Siedlce-Terespol

Umowę na prace modernizacyjne wartości 417,5 mln zł na linii kolejowej Siedlce-Terespol podpisano w środę w Lublinie. To ostatni etap prac, które do 2020 r. mają doprowadzić tę trasę do standardów europejskich.

Umowę podpisali przedstawiciele PKP Polskie Linie Kolejowe oraz spółki Trakcja, która sporządzi projekt i będzie wykonawcą prac.

Członek zarządu PKP PLK Arnold Bresch powiedział, że umowa podpisana w środę pozwoli dokończyć roboty modernizacyjne na fragmencie linii E-20, który jest szczególnie ważny dla transportu międzynarodowego.

Projekt stanowi dokończenie modernizacji odcinka między Siedlcami i Terespolem. Główne zadanie to modernizacja trzech dużych stacji kolejowych, Biała Podlaska, Małaszewicze i Terespol. Dodatkowo cały odcinek objęty projektem zostanie włączony do nowoczesnego systemu sterowania ruchem kolejowym i objęty telekomunikacją kolejową — powiedział Bresch.

Wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk podkreślił, że kolejna kolejowa inwestycja w regionie poprawi jego dostępność komunikacyjną.

Przebudowa wpłynie również na polepszenie transgranicznego ruchu pociągów w komunikacji pomiędzy Polską a wschodnimi sąsiadami — zaznaczył Gmitruczuk.

Wiceminister infrastruktury i budownictwa, Andrzej Bittel, podkreślił, że PKP PLK realizują program inwestycyjny, Krajowy Program Kolejowy, o wartości 66 mld zł w obecnej perspektywie finansowej. W tym roku podpisały już umowy wartości 13 mld zł; do końca roku ta kwota ma wzrosnąć do 20 mld zł.

Podpisana umowa przewiduje kompleksową modernizację stacji kolejowych w Białej Podlaskiej, Małaszewiczach i Terespolu, na granicy z Białorusią. Nowe Lokalne Centrum Sterowania Terespol, wyposażone w komputerowe urządzenia, ma zagwarantować bezpieczny i sprawny przejazd pociągów. Wymienionych zostanie 113 rozjazdów. Przebudowana będzie sieć trakcyjna oraz tory. Po zakończeniu inwestycji pociągi pasażerskie pojadą tym odcinkiem z prędkością do 160 km/h, a towarowe - do 120 km/h. Zmodernizowany tor i wzmocnione obiekty inżynieryjne pozwolą na prowadzenie ciężkich składów towarowych.

Powstanie nowy wiadukt kolejowy na przejeździe przez drogę nr 812 w pobliżu Białej Podlaskiej, zmodernizowanych będzie 18 innych przejazdów kolejowo-drogowych.

Wykonawcą modernizacji jest firma Trakcja SA z Warszawy. Prace projektowe rozpoczną się jeszcze w tym roku, a zakończenie całej inwestycji planowane jest w sierpniu 2020 r. Koszt zadania to 417,5 mln zł netto, w tym dofinansowanie unijne wynosi prawie 355 mln zł.

PAP, wPolityce.pl, sek