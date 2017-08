500 urzędów przyjmuje już płatności bezgotówkowe. A będzie więcej

500 urzędów administracji publicznej przyjmuje płatności bezgotówkowe - poinformowało Ministerstwo Rozwoju. Wszystkie urzędy są wyposażane w terminale płatnicze, także taki, który umożliwia płatność smartfonem

Chodzi o ogólnopolski Program upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej, realizowany przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową. Został on uruchomiony cztery miesiące temu. Do Programu zgłosiły się 744 urzędy z całego kraju, umowy zawarto z 500.

Już 500 urzędów administracji publicznej przyjmuje płatności bezgotówkowe. Program, kierowany do wszystkich urzędów wojewódzkich, marszałkowskich, urzędów miast i gmin oraz starostw powiatowych, wprowadza możliwość dokonywania opłat za czynności administracyjne z wykorzystaniem terminali płatniczych POS i usługi WebPOS Paybynet. Wszystkie urzędy są wyposażane w tradycyjne terminale płatnicze POS i innowacyjną usługę WebPOS Paybynet, która jest rodzajem terminala wirtualnego, umożliwiającego wykonywanie płatności za pomocą smartfonu - czytamy w komunikacie resortu.

Ministerstwo przypomniało, że Program jest całkowicie bezpłatny, a urzędy nie ponoszą kosztów związanych z instalacją i używaniem terminali POS i usługi WebPOS Paybynet. Również klienci urzędu, dokonujący bezgotówkowych płatności nie ponoszą z tego tytułu żadnych opłat.

Bezgotówkowe płatności w urzędach to istotny element programu cyfryzacji państwa. Poszerzenie infrastruktury płatniczej o nowe rozwiązania pomogą zwiększyć popularność płatności elektronicznych. Urząd oferujący możliwość realizacji płatności bez użycia gotówki zyskuje nie tylko wymierne oszczędności i usprawnienie swojej pracy, ale również wizerunek miejsca nowoczesnego i przyjaznego klientom – powiedział wiceminister rozwoju Tadeusz Kościński.

Prezes KIR Piotr Alicki podkreślił, że wspólna inicjatywa Ministerstwa Rozwoju i KIR spotyka się z dużym zainteresowaniem ze strony urzędów w całym kraju.

To pokazuje otwartość administracji na zmiany służące podnoszeniu poziomu cyfryzacji usług publicznych. Liczymy na to, że dynamika zgłoszeń do Programu będzie stale rosła - dodał.

KIR został powołany z inicjatywy Narodowego Banku Polskiego, Związku Banków Polskich i 16 banków komercyjnych w celu elektronizacji i profesjonalizacji rozliczeń międzybankowych w Polsce.

PAP, MS