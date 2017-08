Jest już prąd w Rytlu, wsi najbardziej doświadczonej przez nawałnicę

Enea Operator przywróciła zasilanie we wsi Rytel w Pomorskiem, w Wielkopolsce zaś prawie wszyscy klienci spółki mają już prąd - poinformowała w grupa Enea

Sytuację powoli opanowujemy w jednej z najbardziej doświadczonych przez żywioł wsi Rytel. Obecnie zasilonych jest tam już 15 z 19 stacji transformatorowych. Prąd płynie już prawie do wszystkich z 789 odbiorców, bez napięcia zostało ostatnich 26, z czego jeden to stacja PKP - powiedział prezes Enea Operator Andrzej Kojro.

Dodał, że „na miejscu działają dwie brygady pogotowia energetycznego, które po kolei sprawdzają obwody niskiego napięcia i sukcesywnie będą przywracać zasilanie do ostatnich klientów”.

Sołtys Rytla Łukasz Ossowski mówił kilka dni temu, że w sołectwie, które liczy 9 tys. ha zniszczonych zostało 8 tys. hektarów lasu. Dodał, że nawałnica uszkodziła 150 domów w miejscowości, liczącej ok. 3 tys. mieszkańców. Kilka budynków straciło dachy. Bez prądu było ok. 70 proc. domostw we wsi.

W komunikacie Enei czytamy, że w woj. kujawsko-pomorskim i pomorskim po nawałnicach brygady pogotowia energetycznego przywróciły dostawy energii elektrycznej do ponad 125 tys. klientów, jednak bez zasilania pozostaje tam ok. 6 tys. obiorców, większość z nich w rejonie Chojnic i Nakła.

W woj. kujawsko-pomorskim w usuwaniu skutków nawałnicy Enei pomaga wojsko.

Żołnierze korzystając z ciężkiego sprzętu usuwają drzewa i gałęzie, aby energetycy mogli szybciej dostać się do uszkodzonych elementów sieci i dzięki temu szybciej przywrócić zasilanie - napisano w informacji.

Jak poinformowała w czwartek spółka Enea, w Wielkopolsce ok. 100 działających brygad pogotowia energetycznego „usunęło już praktycznie wszystkie awarie na liniach średniego napięcia”. Oznacza to, że naprawa zniszczonych elementów infrastruktury energetycznej wkracza w ostatnią fazę.

Kojro wyjaśnił, że pracownicy Enei „muszą zmierzyć się jeszcze z usunięciem mniej rozległych, występujących lokalnie uszkodzeń na liniach niskiego napięcia”.

Ponad 200 brygad Enei Operator - przy wsparciu firm zewnętrznych - od piątkowego wieczora przywróciło zasilanie do ponad 200 tys. odbiorców.

W wyniku nawałnic, które przeszły nad Polską w nocy z 11 na 12 sierpnia, zginęło sześć osób (pięć na Pomorzu i jedna w Wielkopolsce), a około 50 zostało rannych. Silny wiatr uszkodził lub zerwał dachy z prawie 3 tys. domów, w tym z ponad 2 tys. mieszkalnych. Zniszczeniom uległo też 46 tys. ha lasów.

Po nawałnicach, w krytycznym momencie, bez dostaw prądu było 220 tys. odbiorców z obszaru działania Enei Operator.

PAP, MS