Celnicy wykrywają coraz więcej broni przemycanej do Polski

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej wykrywają coraz więcej przemycanej broni i amunicji - wynika z komunikatu Ministerstwa Finansów. Ujawniono nielegalny przewóz m.in. pistoletów, karabinów, a nawet części działka przeciwlotniczego

W komunikacie wskazano, że nielegalny przewóz broni i amunicji jest wykrywany podczas kontroli granicznych jak również kontroli przesyłek kurierskich. Broń pochodzi głównie z krajów Ameryki Północnej, gdzie w wielu stanach nie jest wymagane pozwolenie i dostęp do niej jest praktycznie nieograniczony.

Zgodnie z informacją MF, nielegalna broń wykrywana jest nie tylko na przejściach granicznych. Przykładowo w 2017 r. mazowieccy funkcjonariusze KAS udaremnili 28 prób przewozu broni i amunicji bez wymaganych zezwoleń. Zatrzymano 25 sztuk broni różnego rodzaju, ponad 1500 sztuk amunicji i ponad 40 sztuk części składowych broni. Przekazane one zostały Policji w celu przeprowadzenia dalszego postępowania.

Zgodnie z danymi MF w 2016 r. i pierwszym półroczu 2017 r. funkcjonariusze ujawnili 38 szt. Broni palnej, 3639 szt. amunicji, 525 szt. broni pneumatycznej. Odrębną grupę przemycanych militariów stanowi broń kolekcjonerska, myśliwska i sportowa, np. biała broń (szpady, miecze), kusze. Takie rodzaje broni również wykrywane są w trakcie kontroli prowadzonych przez funkcjonariuszy.

Resort podał, że w 2016 i 2017 r. szef KAS polecił podjęcie we wszystkich oddziałach celnych, obsługujących przejścia graniczne w ruchu lądowym, lotniczym, kolejowym i morskim, wzmożonych kontroli towarów, środków transportu i osób. Prowadzone są one w obszarach ryzyka związanych z bezpieczeństwem obrotu towarowego z zagranicą oraz naruszaniem przepisów dotyczących wprowadzania na teren RP i wyprowadzania z terenu RP m.in. broni i amunicji.

Ministerstwo wskazało, że w celu zwiększenia skuteczności wykrywania prób przemytu broni, przejścia graniczne zostały doposażone w mobilne i stacjonarne urządzenia RTG do prześwietlania środków transportu, bagażu, paczek.

MF przypomina, że w Polsce broń i amunicję można posiadać na podstawie pozwolenia wydanego przez komendanta wojewódzkiego Policji. Zgodnie z polskimi przepisami dopuszcza się przesyłanie broni lub amunicji za pośrednictwem operatorów świadczących usługi pocztowe, o ile świadczą oni tego rodzaju usługi i posiadają stosowne pozwolenia. Według ministerstwa, firmy kurierskie, w których przesyłkach ujawniana jest broń, takich usług jednak nie świadczą.

Dlatego najczęściej, żeby ominąć przepisy, zakazany towar deklarowany jest jako rzeczy osobiste o niewielkiej wartości. Często też amatorzy nielegalnej broni zachęcani są ofertami sklepów internetowych, gdzie proponowany asortyment reklamowany jest jako legalny.

W rzeczywistości nie jest to prawdą w odniesieniu do wysyłki do krajów, gdzie zezwolenie jest konieczne. Za posiadanie broni lub amunicji bez wymaganego zezwolenia grożą sankcje. W Polsce taka osoba, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat - ostrzega MF.