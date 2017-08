BZ WBK: Wielka Brytania nawet po Brexicie będzie atrakcyjna dla polskich eksporterów

Brexit nie zahamuje w najbliższym czasie polskiego eksportu do Wielkiej Brytanii, uważają ekonomiści Banku Zachodniego WBK

Wielka Brytania opuści Unię Europejską w marcu 2019 r., zaś maksymalnie przez trzy kolejne lata będzie prowadzić handel z krajami UE na dotychczasowych zasadach.

Ekonomiści podkreślają, że inne rozwiązania niż wprowadzenie okresu przejściowego gwarantującego dotychczasowe zasady handlu między Wielką Brytanią a UE nie muszą oznaczać dla polskich eksporterów utraty opłacalności prowadzenia biznesu na Wyspach.

Nie jest zasadne, aby z racji samego Brexitu rezygnować choćby ze wstępnego rozpoznania możliwości. Wielka Brytania to duży rynek i dla wielu branż pozostanie bardzo atrakcyjny niezależnie od wyniku negocjacji z Unią Europejską. Już teraz niektóre firmy uwzględniają w analizach dotyczących opłacalności wejścia czy rozwijania biznesu na Wyspach scenariusz przejścia na zasady WTO biorąc pod uwagę ewentualne cła czy bariery pozataryfowe. Dzięki temu unikną niespodzianek w przypadku braku porozumienia co do np. czasowego utrzymania unii celnej - powiedział dyrektor ds. finansowania handlu w Banku Zachodnim WBK Piotr Dylak Stan obecny dobrej kondycji polskiego eksportu na Wyspy potwierdzają dane Głównego Urzędu Statystycznego. W III kw. 2016 r. - tj. po ogłoszeniu wyników referendum brexitowego pod koniec czerwca 2016 r.) sprzedaż polskich firm na Wyspach zmalała nieco w stosunku do II kw., ale potem powróciła na ścieżkę wzrostową. Według danych GUS, opracowanych przez BZ WBK, w III kw. 2016 r. eksport osiągnął wartość 2,99 mld euro wobec 3,06 mld euro kwartał wcześniej i od IV kw. 2016 r. wykazuje tendencję wzrostową - od 3,13 mld euro w IV kw. 2016 r. do 3,18 mld euro w II kw. 2017 r.