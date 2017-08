Kolejne dobre dane z gospodarki: Płace wyraźnie w górę, zatrudnienie również

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2017 r. wzrosło o 4,9 proc., licząc do analogicznego miesiąca 2016 r., zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach zwiększyło się o 4,5 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny

W ujęciu miesięcznym przeciętne wynagrodzenie spadło zaledwie o 0,1 proc. i wyniosło 4 501,52 zł. Natomiast zatrudnienie w przedsiębiorstwach w ujęciu miesięcznym wzrosło o 0,3 proc. i wyniosło 6 022,1 mln osób, podano w komunikacie.

Analitycy spodziewali się – średnio – wzrostu zatrudnienia o 4,2-4,4 proc., licząc rok do roku. Ich oczekiwania zaś co do wzrostu płac wynosiły dla lipca 4,6-5,8 proc.

Przypomnijmy, że GUS podał wczoraj szacunkowe dane o wzroście PKB w II kwartale. Według tzw. szybkiego szacunku, gospodarka w II kwartale urosła o 3,9 proc., a więc nieco więcej niż wynosiły oczekiwania analityków (3,8 proc.)

