Minister Tchórzewski: 13 tys. odbiorców nie ma jeszcze prądu. 150-200 mln zł wyniosą koszty odbudowy infrastruktury energetycznej po nawałnicach

Niewykluczone, że zwrócimy się do Komisji Europejskiej z wnioskiem o wyrażenie zgody na przesunięcie środków unijnych na inwestycje z perspektywą ich wykorzystania w 2023 r. - powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski

W sumie 463 tys. osób bez prądu, ponad 400 km. linii niskiego i średniego napięcia do całkowitej odbudowy, ponad 2,5 tys. słupów energetycznych do wymiany, 15 tys. stacji transformatorowych kompletnie wyłączonych (sic: 1 transformator zasila osiedle mieszkaniowe), kilkaset z nich nieodwracalnie uszkodzonych - to skala zniszczeń infrastruktury energetycznej po przejściu nawałnicy, podaje resort energii.

Jak powiedział Krzysztof Tchórzewski groziło nam całkowite wyłączenie całej krajowej sieci energetycznej jednak dzięki rezerwom i przełączeniom udało się tego uniknąć. Minister energii przyznaje, że część napraw jest tymczasowa. Mogą wystąpić też krótkie, kilkunastominutowe przerwy w dostawie prądu na skutek wymaganych przy naprawach przełączeń prądu.

W pierwszej kolejności musieliśmy usunąć zniszczenia, udrożnić drogi nie które odcinki sieci musieliśmy budować "od zera", to co normalanie energetycy robią w kilka miesięcy, zostało zrobione w kilka dni. Chciałem podkreślić bardzo dobrą współpracę z leśnikami, lokalnymi mieszkańcami i władzami. To dzięki tej współpracy udało się sprawnie, a przede wszystkim bezpiecznie przywrócić zasilanie - powiedział Tchórzewski. Musimy też pamiętać,że do części odbiorców nie będzie można przywrócić zasilania, bo budynki są kompletnie zniszczone. Trzeba będzie uzgodnić dopiero z właścicielami terenu gdzie takie przyłącze zrobić - mówił minister Tchórzewski.

Odnosząc się do napraw prezes Energi Daniel Obajtek powiedział, że na razie skupiamy się na jak najszybszym przywróceniu prądu odbiorcom, dopiero później przyjdzie czas na przegląd i szacowanie skali napraw i kosztów inwestycji w naprawę bądź odbudowę infrastruktury.

Jednocześnie chcę uspokoić akcjonariuszy, nasza grupa jest ubezpieczona dlatego finalnie koszty jakie poniesiemy, nie przełożą się na wyniki finansowe Grupy - zapowiada Obajtek.

Minister Tchórzewski dodał, że dzięki polityce nie wypłacania akcjonariuszom dywidendy we wszystkich spółkach energetycznych udało się zaoszczędzić w ciągu 2 lat ok. 7 mld zł. Pieniądze są przeznaczane przede wszystkim na modernizację infrastruktury.

Z dzisiejszej perspektywy widzę, że ta polityka się sprawdza, dlatego będzie kontynuowana - dodał Tchórzewski.