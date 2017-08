Lotos pracuje nad pozyskaniem surowców z kierunku amerykańskiego

W drugim półroczu tego roku Lotos może przeznaczyć ponad 1 mld zł na wydatki inwestycyjne - poinformował wiceprezes spółki Mariusz Machajewski. Spółka "bardzo intensywnie" pracuje nad otwarciem nowego, amerykańskiego kierunku w dostawach ropy

Zakładany CAPEX na rok 2017 to jest ok. 2 mld zł, co oznacza, że jeszcze być może wydamy ponad 1 mld zł w drugim półroczu tego roku. Natomiast nie zakładamy, że to będzie miało istotny wpływ na nasze wskaźniki zadłużenia o ile oczywiście poziom kursu złoty - dolar utrzyma się na podobnych poziomach, jak to ma miejsce aktualnie - powiedział Machajewski na konferencji prasowej Grupy Lotos dot. prezentacji wyników finansowych za I półrocze 2017 r.