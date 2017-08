Pomoc dla poszkodowanych w nawałnicach: 200 tys. zł na odbudowę domów, do 100 tys. zł na zniszczone budynki gospodarcze

200 tys. zł będą mogli otrzymać mieszkańcy, których domy zostały zniszczone - zapowiedział minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak. Dodał, że do 100 tys. zł może wynieść pomoc na odbudowę zniszczonych budynków gospodarczych

Podjęliśmy także decyzję, zgodnie z tym, co mówiła pani premier, o podwyższeniu kwoty, która będzie przeznaczona na pokrycie kosztów odbudowy w przypadku budynków mieszkalnych. Dotychczas ta kwota wynosiła do 100 tys. złotych, w ramach tych zasad dzisiaj podpisanych będzie to kwota do 200 tys. zł. chciałbym podkreślić, że będziemy reagować, w zależności od sytuacji. To nie jest ostatnie słowo. Jeżeli będzie taka potrzeba, to ta kwota może ulec podwyższeniu - powiedział na briefingu minister Mariusz Błaszczak.