Nasze pensje gonią coraz szybciej te zachodnie. Do ideału jednak jeszcze trochę brakuje

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał dziś, że przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2017 r. wzrosło o 4,9 proc. r/r, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach zwiększyło się o 4,5 proc. r/r. W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie spadło o 0,1 proc. i wyniosło 4 501,52 zł. Natomiast zatrudnienie w przedsiębiorstwach w ujęciu miesięcznym wzrosło o 0,3 proc. i wyniosło 6 022,1 osób

Ekonomiści oceniają, że mimo gorszego odczytu dynamiki wzrostu płac w lipcu, presja płacowa pojawi się w kolejnych miesiącach roku, z uwagi na zmniejszenie podaży pracy wskutek obniżenia wieku emerytalne. Analitycy rynku wskazują, że już presja płacowa jest ogromna szczególnie w tych branżach gdzie brakuje rąk do pracy: budownictwo, handel.

Zdaniem głównego ekonomisty Plus Banku Wiktora Wojciechowskiego dzisiejsze dane pokazują wysoki optymizm wśród przedsiębiorców odnośnie przyszłej koniunktury gospodarczej

Dzisiejsze dane są zaskakująco pozytywne szczególnie w zakresie skali wzrostu popytu na pracę. To sugeruje. Dzisiejsze dane z rynku pracy w lipcu razem z wczorajszymi wstępnymi danymi o wzroście PKB w II kw. o 3,9 proc. r/r wspierają scenariusz wzrostu inwestycji i podbicia tempa wzrostu PKB w całym 2017 r. do 4 proc. – ocenia Wojciechowski z Plus Banku.