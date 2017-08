Wicepremier Mateusz Morawiecki: w tym roku przekroczymy 150 mld zł wpływów VAT do budżetu

Myślę, że w tym roku przekroczymy 150 mld zł, jeśli chodzi o wpływy samego VAT do budżetu, ale również zwiększymy wpływ CIT - powiedział w czwartek w Radiu Maryja wicepremier Mateusz Morawiecki. Mówił też o potrzebie powołania komisji śledczej w sprawie wyłudzeń VAT.

"Myślę, że w tym roku przekroczymy 150 mld zł, jeśli chodzi o wpływy samego VAT do budżetu, ale również zwiększymy wpływ CIT. Przez osiem lat ten podatek praktycznie nie wzrósł prawie wcale, a nawet spadł. (...) W naszych pierwszych dwóch latach on znacząco przyrośnie. Pokazujemy, że rzeczywiście można, dbając o te procedury i procesy podatkowe, i stosując zaawansowane mechanizmy finansowe analizy danych, które u nas w MF stosujemy można skutecznie walczyć z mafiami VAT-owskimi, można skutecznie walczyć z oszustwami podatkowymi i można dzięki temu do budżetu pozyskać dziesiątki miliardów złotych więcej" - powiedział minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki.

Dodał, że podtrzymuje swój wniosek o potrzebie powołania komisji śledczej w sprawie wyłudzeń VAT.

"Pierwszy raz o tej komisji jednoznacznie powiedziałem, właśnie w Telewizji Trwam i Radiu Maryja parę tygodni temu. Podtrzymuje ten wniosek, bo tu mówimy o absolutnie zasadniczych wielkościach finansowych dla budżetu państwa, mówimy o co najmniej 20, 30, 40 mld zł rocznie, które należy wyjaśnić, w jaki sposób nie wpływały do budżetu" - podkreślił Morawiecki.

"Jeszcze jest sporo roboty. Zmniejszyliśmy znacząco wpływ karuzel VAT-owskich, zmniejszyliśmy znacząco element słupów podatkowych, element korporacji międzynarodowych, które uciekają z podatkiem za granicę do rajów podatkowych. Walczę praktycznie na każdej Radzie Ekonomiczno-Finansowej w Brukseli o to, żeby raje podatkowe nie były czymś normalnym" - powiedział wicepremier.

"Dlaczego raj podatkowy w ogóle miałby być traktowany jak coś normalnego, dlaczego jakaś malutka wyspa albo Szwajcaria czy Holandia, które są bardzo bogatymi krajami jeszcze dodatkowo w taki sposób konstruują swoją strukturę podatkową, żeby firmy płaciły znacząco obniżony podatek u nich, a nie w krajach, gdzie prowadzą swój biznes mają swoje oddziały i swoich klientów?"- mówił Morawiecki.

Dodał, że na forach międzynarodowych będzie zabiegał o to, aby zmniejszyć wpływ rajów podatkowych.

Podkreślił, że dzięki uszczelnieniu VAT odzyskiwane są ogromne pieniądze.

W lipcu br. resort finansów poinformował, że w okresie styczeń - czerwiec odnotowano wzrost dochodów z VAT w stosunku do analogicznego okresu 2016 r. o 28,1 proc., czyli o ok. 17,6 mld zł.

Obecnie, od ubiegłego roku, działa w Sejmie jedna komisja śledcza - ds. wyjaśnienia afery Amber Gold. Jednak np. w Sejmie VI kadencji (2007-11) działały równocześnie aż cztery komisje śledcze.

Jerzy Rausz (PAP), sek