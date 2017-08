ERIF BIG: Długi alimentacyjne Polaków wynoszą ponad 11 mld zł

Łączna kwota zaległych zobowiązań alimentacyjnych Polaków wynosi ponad 11 mld zł, wynika z raportu ERIF Biura Informacji Gospodarczej (ERIF BIG), przygotowanego na koniec II kwartału 2017 r.

Ostatni miesiąc wakacji to czas, w którym wielu rodziców planuje szkolne zakupy. Dla tych, którzy nie mogą wyegzekwować alimentów zasądzonych na dzieci, może być to trudny moment. Nasz raport pokazał, że średnia wartość jednego zaległego zobowiązania alimentacyjnego wynosi 26 tys. zł, a przypadająca na 1 zadłużoną osobę - aż 35 tys. zł. W kontekście możliwości edukacji i wyposażenia szkolnego dzieci, można śmiało oceniać, że to ogromne kwoty, które z pewnością są bardzo znaczące dla ich rozwoju - powiedziała prezes Edyta Szymczak, cytowana w komunikacie.

Jak pokazał raport ERIF BIG za II kwartał 2017 r., alimenty często nie są spłacane w terminie lub w zasądzonej wartości. Co gorsza, spora część tych świadczeń w ogóle nie trafia na konta opiekunów dzieci, co negatywnie wpływa na ich sytuację finansową. W takiej sytuacji wsparciem dla osób, które nie otrzymały zasądzonych alimentów są jednostki samorządu terytorialnego, które są specjalnie uprawnione do przejmowania wypłat świadczeń na rzecz wnioskujących rodziców w ściśle określonych kwotach. Niestety, sumy te nierzadko są mniejsze niż te ogłaszane wyrokiem sądu, podano również.

Z raportu ERIF BIG wynika, że w Polsce żyje prawie 320 tys. osób z zadłużeniem alimentacyjnym wobec instytucji wypłacających zasiłki zastępujące niepłacone alimenty. Najwięcej z nich mieszka w województwie śląskim (43 tys.), dolnośląskim (31 tys.), mazowieckim (26 tys.), pomorskim i kujawsko-pomorskim (po 23 tys.). Przedstawiciele tych samych regionów mają także najwyższe łączne zaległości w spłatach. Największe zadłużenie odnotowano na Śląsku (1,35 mld zł), Dolnym Śląsku (1 mld zł), Mazowszu (993 mln zł), w województwie kujawsko-pomorskim (895 mln zł) oraz na Pomorzu (875 mln zł) - czytamy dalej.

W zdecydowanej większości alimentów nie płacą mężczyźni - jest ich 302 tys. (z 10,7 mld zł przeterminowanych zobowiązań), a pań jedynie 17 tys. (z 380 mln zł zaległości). Panowie stanowią więc aż 94% wszystkich dłużników alimentacyjnych, podano również.

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. to jedno z pięciu działających w Polsce biur informacji gospodarczej i jedyne, którego baza danych jest cyklicznie w odstępach kwartalnych weryfikowana przez biegłego rewidenta już od końca 2011 roku. ERIF BIG należy do Grupy Kruk, lidera w zarządzaniu wierzytelnościami w Polsce.

(ISBnews) SzSz