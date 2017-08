Grzegorz Kurdziel w Telewizji wPolsce.pl: Poczta Polska po raz pierwszy od lat zwiększyła przychody

Poczta Polska w ubiegłym roku po raz pierwszy od lat uzyskała dodatnią dynamikę przychodów. To był wzrost niewielki, rzędu kilkudziesięciu milionów złotych, ale w tym roku ten wzrost będzie już znaczący, rzędu kilkuset milionów złotych – powiedział Grzegorz Kurdziel, członek zarządu Poczty Polskiej, w Wywiadzie Gospodarczym Telewizji wPolsce.pl

Poczta Polska to najstarsze przedsiębiorstwo w naszym kraju i jedno z największych. Do niedawna notowała spadek przychodów, jednak ten trend udało się odwrócić.

Przychody globalne Poczty to ok. 6 mld zł. Poprzedni rok był pierwszym od dawna, w którym mieliśmy dodatnią dynamikę przychodów, choć ten wzrost wyniósł tylko kilkadziesiąt milionów złotych, w tym roku będzie to już kilkaset milionów. Oczywiście, jest także strona kosztowa, tutaj wydatki wzrosły, przede wszystkim ze względu na podwyżki, na które zdecydowaliśmy się, jako że nasi pracownicy nie mieli podwyżek od 8 lat – powiedział Grzegorz Kurdziel, członek zarządu Poczty Polskiej, w rozmowie z Ewą Wesołowską, dziennikarką tygodnika „Sieci”, na antenie Telewizji wPolsce.pl.