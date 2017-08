W. Janczyk: dochody z podatku od banków w 2017 r. być może przekroczą plan

Wygląda na to, że plan dochodów z podatku od instytucji finansowych w 2017 r. zostanie wykonany, być może zostanie przekroczony - powiedział PAP wiceminister finansów Wiesław Janczyk. Pytany, czy resort nie planuje zmian w podatku bankowym, odparł, że "ustawa działa"

Sama realizacja wpływów z podatku od instytucji finansowych też zaspokaja nasze oczekiwania. Wygląda na to, że ten plan, który mamy w budżecie na poziomie 3,9 mld zł, zostanie wykonany, a może nawet przekroczony w tym roku" - powiedział wiceminister. To jest dobra wiadomość - ocenił.

Janczyk pytany był, czy resort nie planuje zmian w podatku bankowym.

Ustawa działa, działa od samego początku tej kadencji Sejmu. Została wprowadzona dość szybko, precyzyjnie. Pomimo różnych uwag, postulatów staramy się tej reguły, która tam została wpisana, nie dekomponować, pozostawiając stabilne warunki wykonywania tej daniny publicznej bankom i ubezpieczycielom - odpowiedział.

Zgodnie z danymi MF, od początku roku do końca czerwca 2017 r. dochody z podatku bankowego wyniosły ponad 2 mld 152 mln zł.

W czwartek Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował raport o wpływie podatku od niektórych instytucji finansowych na sytuację banków komercyjnych. Podano, że od początku obowiązywania tego podatku banki zapłaciły 4 mld 991,8 mln zł.

Banki uiszczają podatek od 17 miesięcy. W tym czasie jego wartość oscylowała pomiędzy 283,5 mln zł a 307,5 mln zł miesięcznie. Oznacza to stosunkowo niewielkie wahania. Łącznie banki zapłaciły 4 mld 991,8 mln zł - poinformowano w czwartkowym raporcie UKNF.

Po 6 miesiącach 2017 roku banki wypracowały zysk w wysokości 6,9 mld zł. Jest to 17,5 proc. niższy wynik niż na koniec czerwca 2016 roku, jednak różnica ta wynika przede wszystkim z jednorazowego zdarzenia mającego miejsce w czerwcu ubiegłego roku - sprzedaży akcji Visa Europe (+2,0 mld zł). Negatywny wpływ na wynik banków w stosunku do zeszłego roku miał również dłuższy okres obowiązywania podatku bankowego w roku 2017 (6 miesięcy vs. 5 miesięcy w 2016 roku) - dodano.

Zgodnie z raportem łączna podstawa opodatkowania wyniosła na koniec czerwca 2017 roku 816 mld zł przy sumie aktywów banków komercyjnych na poziomie 1 bln 583,2 mld zł. "W czerwcu 2017 roku podatek zapłaciło 18 banków komercyjnych i jeden oddział instytucji kredytowej (...), przy czym lista podatników jest dość stała i nie zmieniła się od lipca 2016 roku (...). Banki, które płacą podatek stanowią 72,1 proc. sektora (pod względem aktywów)" - poinformował UKNF.

Urząd przypomniał, że ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych, która weszła w życie 1 lutego 2016 roku, zobowiązała banki do płacenia podatku w wysokości 0,0366 proc. miesięcznie wielkości aktywów pomniejszonych o: 4 mld zł, fundusze własne banków, obligacje skarbowe znajdujące się w portfelu banków, aktywa nabyte od NBP stanowiące zabezpieczenie kredytu refinansowego udzielonego przez NBP, środki banków spółdzielczych utrzymywane na rachunkach w bankach zrzeszających. Dodano, że przy obliczeniu podatku stosuje się też rozmaite wyłączenia i pomniejszenia, jak na przykład z tytułu objęcia programem postępowania naprawczego.

SzSz (PAP)