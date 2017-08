Instalacja odazotowania spalin PGE w EC Bydgoszcz za 47,4 mln zł

Polska Grupa Energetyczna (PGE) stworzy instalację odazotowania spalin w Zespole Elektrociepłowni Bydgoszcz, podała spółka. Dzięki realizacji inwestycji o wartości 47,4 mln zł netto bydgoski oddział spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) spełni zaostrzone limity emisyjne wynikające zarówno z dyrektywy IED (o emisjach przemysłowych), jak i tzw. konkluzji BAT (poniżej 150 mg/m3usr), które zaczną obowiązywać od 2021 roku

Jesteśmy świadomi wpływu naszych jednostek wytwórczych na otoczenie, dlatego podejmujemy szerokie działania mające na celu ograniczenie oddziaływania na środowisko. Budowa instalacji odazotowania spalin jest kolejną inwestycją proekologiczną grupy kapitałowej PGE, której ambicją jest prowadzenie działalności w sposób zrównoważony, przy zachowaniu wysokich standardów ekologicznych. W ZEC Bydgoszcz rozpoczęła się również rozbudowa instalacji odsiarczania spalin, która zagwarantuje uzyskanie ograniczenia emisji SO2 do wyśrubowanego poziomu 130 mg/m3 i pyłu - poniżej 10 mg/m3 - powiedział prezes PGE GiEK Sławomir Zawada, cytowany w komunikacie.

Budowa instalacji odazotowania spalin wraz z realizowaną rozbudową instalacji odsiarczania spalin kończą proces dostosowania kotłów OP-230 nr 3 i 4 w ZEC Bydgoszcz do Dyrektywy IED oraz docelowo do limitów wynikających z przyszłych konkluzji BAT. Zgodnie z zapisami podpisanego dziś kontraktu, instalacje odazotowania spalin zostaną przekazane do eksploatacji kolejno w sierpniu 2018 roku (instalacja kotła K4) oraz w listopadzie 2018 roku (instalacja kotła K3). Rozbudowywana instalacja odsiarczania spalin przekazana zostanie do eksploatacji w grudniu 2018 roku, podano także.

Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz ok. 12-proc. w OZE. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

