Szum informacyjny, a raczej sztorm medialny uderzający w inicjatywę Trójmorza przybiera na sile, sięgając w porywach dziesięć w skali Beauforta. Jedni krzyczą o imperialnych ambicjach, drudzy spokojnie argumentują o współpracy w regionie

II Szczyt Inicjatywy Trójmorza, który odbył się niedawno w Warszawie, zaszczycił swoją obecnością prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Zadeklarował zainteresowanie projektem i gotowość do współpracy, wskazując na rosnący import amerykańskiego LNG (gazu skroplonego) do Europy. (...)

W interesie Polski i innych krajów Trójmorza, a także Ukrainy leży dywersyfikacja zarówno kierunków, jak i źródeł dostaw gazu. O tym właśnie mówili prezydenci Duda i Trump w swoich przemówieniach. Jednak gazoport w Świnoujściu i dostawy amerykańskiego LNG to za mało, by osiągnąć jedność stanowisk i interesów w ramach Trójmorza, czyniąc projekt hubu gazowego w Polsce atrakcyjnym dla naszych partnerów. Drugim niezbędnym oraz integralnym elementem polskiej „układanki” musi pozostać tzw. Baltic Pipe i Korytarz Norweski, to jest co najmniej jedna nitka gazociągu po dnie Bałtyku łącząca między innymi złoża gazu należące do Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) w Norwegii z klientami w Polsce i Trójmorzu.

Nasza strategia musi uwzględniać trzy współgrające z sobą elementy: bezpieczeństwo, konkurencyjną cenę oraz zróżnicowanie kierunków dostaw. Warunkiem sine qua non są możliwości przesyłu gazu na osi Północ–Południe w obie strony. Tu niezwykle ważne okazuje się połączenie z Chorwacją (planowany gazoport), a więc z Adriatykiem i dalej z basenem Morza Śródziemnego, gdzie przed kilku laty odkryto wielkie złoża gazu w okolicach Cypru oraz u wybrzeży Izraela. Znowu o skali przedsięwzięcia wiele mówi koszt odcinka Korytarza Północnego na terenie Polski i Czech, czyli sieci gazociągów łączących Europę Środkową z Europą Wschodnią – sięga on ponad 3,7 mld euro.

Nie tylko gaz…

Projekty w ramach Trójmorza to nie tylko dywersyfikacja kierunków dostaw po konkurencyjnych cenach gazu naturalnego. To również połączenia drogowe, kolejowe, elektroenergetyczne, a także telekomunikacyjne, czyli jak najszerzej pojęta integracja gospodarcza regionu Europy Środkowej. (...)

W tym kontekście warto przyjrzeć się kilku spośród 157 projektów przedstawionych przez współgospodarza szczytu w Warszawie prezydent Chorwacji Kolindę Grabar-Kitarović. Jeśli mówimy o drogach, dwa flagowe projektu z perspektywy Polski: Via Carpatia oraz korytarz transportowy łączący porty Gdynia/Gdańsk i ukraińską Odessę nad Morzem Czarnym, są już procedowane w instytucjach UE. Sfinansowanie obu szacuje się na grubo ponad 4 mld euro. W kolejnictwie zrealizowane, prowadzone i procedowane projekty usprawniające oś transportową Północ–Południe, według danych UE, w samej Polsce to kwota rzędu prawie 7 mld euro.

Polska tak powinna rozgrywać swoje interesy, aby to na naszym terytorium programy europejskie jak Connect Europe Facility (CEF) czy Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne (ESIF) oraz tzw. fundusz Junckera spotykały w poszukiwaniu synergii amerykański kapitał w sektorach np. zaawansowanych technologii. Oczywiście nie należy zwlekać, lecz kuć żelazo póki gorące, realizując projekty, które stanowią nasz wkład w Jedwabny Szlak z Chin czy Bawełniany z Indii.

Przy czym musi to być gra zespołowa w wielu wymiarach. Po pierwsze, w wymiarze międzynarodowym: w formacie dwunastki Trójmorza, szesnastki Pasa i Szlaku i 27 krajów UE, ale także w ramach szerokiej dwustronnej współpracy gospodarczej Polski z USA. Tu Polska jak nadobna panna na wydaniu powinna kusić wielu zalotników. W wianie wnosi stabilizację i bezpieczeństwo energetyczne w regionie oraz nieposzlakowaną opinię.

Jerzy Bielewicz

