W pierwszym półroczu 2017 r. PGNiG utrzymywało stabilny wzrost, klientom zewnętrznym spółka sprzedała o 14 proc. więcej gazu niż przed rokiem, a zysk netto był wyższy o 65 proc. Jesteśmy zadowoleni z tych wyników - powiedział prezes PGNiG Piotr Woźniak

Z zaprezentowanych w piątek rezultatów za pierwsze półrocze wynika, że zysk netto Grupy Kapitałowej PGNiG wyniósł prawie 2,1 mld zł, a EBITDA (zysk przed potrąceniem odsetek, podatków i amortyzacji) przekroczył 4,1 mld zł. W analogicznym okresie 2016 r. było to odpowiednio 1,27 i 3,13 mld zł.

Jak zauważył na konferencji prasowej prezes PGNiG Piotr Woźniak, na lidera zysku wyrósł segment poszukiwań i wydobycia (upstream), także za granicą - w Pakistanie i Norwegii. Z danych spółki wynika, że w pierwszym półroczu wydobycie ropy przez PGNiG spadło o 9 proc., a gazu - o 2 proc., ale jednocześnie średnie półroczne notowania ropy Brent skoczyły o 30 proc., a ceny gazu na TGE - o 27 proc.

Pod koniec czerwca spółka zaczęła wydobycie ze złoża Gina Krog na Morzu Północnym, odkryła też dwa nowe złoża w Wielkopolsce. Przy pracach nad pierwszym z nich - w okolicach Środy Wlkp. - we współpracy z Grupą Orlen zastosowano technologię wiercenia horyzontalnego w piaskowcu.

Jak mówił na konferencji prezes Piotr Woźniak, światowy rynek ropy znajduje się w "okresie niestabilności".

Jak tłumaczył, można znaleźć przesłanki świadczące, że jesteśmy w fazie wzrostu, ale również takie, mówiące o fazie spadkowej cen.

To sytuacja dość dużej niepewności. Myślę, że skończy się późną jesienią i wtedy będziemy mieli jasną perspektywę, czy jesteśmy w okresie wzrostu cen, czy wprost przeciwnie, w warunkach spadku. Wyraźnie zanosi się na jakieś przesilenie - ocenił Woźniak.

Zaznaczył jednocześnie, że to co się dzieje na rynkach nie podważa przyjętej w tym roku długoterminowej strategii PGNiG. Przypomniał, że spółka założyła długoterminowy trend rozejścia się cen ropy i gazu.

Co jest o tyle ważne, że większość importu gazu jest indeksowana do ropy - przypomniał Woźniak. Chodzi przede wszystkim o kontrakt jamalski.

W porównaniu do pierwszego półrocza 2016, w pierwszej połowie 2017 r. spółka sprzedała klientom zewnętrznym wolumen gazu większy o 14 proc. Aż o 64 proc. wzrosła bezpośrednia sprzedaż do klientów hurtowych, o 11 proc. do odbiorców detalicznych, a 7-proc. wzrost zanotowała PST - niemiecka spółka-córka PGNiG. Spadła natomiast o 6 proc. sprzedaż gazu na Towarowej Giełdzie Energii.

Wolumen dystrybucji gazu wzrósł o 16 proc., do 6,4 mld m sześc., na co - według zarządu spółki - złożyło się kilka czynników, w tym przyłączenie nowych klientów do sieci oraz niższe niż przed rokiem temperatury.

Segment wytwarzania zanotował 13-proc. wzrost przychodu ze sprzedaży energii elektrycznej i ciepła. Wolumen sprzedanego ciepła wzrósł o 13 proc., a energii elektrycznej o 10 proc.

