Przez siedem miesięcy tego roku oddano do użytkowania 93 tys. 427 mieszkań, o 7,9 proc. więcej niż w tym samym okresie zeszłego roku - wynika z piątkowego komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego

"W okresie siedmiu miesięcy 2017 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Wzrosła również liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym i liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto" - napisano w komunikacie GUS.

Według wstępnych danych, w okresie styczeń-lipiec 2017 r. oddano do użytkowania 93 tys. 427 mieszkań, tj. o 7,9 proc. więcej w porównaniu z 2016 r., w którym odnotowano wzrost o 12,7 proc. W okresie siedmiu miesięcy 2017 r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym na budowę 151 tys. 66 mieszkań, tj. o 29,7 proc. więcej niż 2016 r. (wobec wzrostu przed rokiem o 12,2 proc.) - poinformował GUS.

Według urzędu statystycznego wzrosła również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto - do 124 tys. 319, tj. o 22,7 proc. (wobec wzrostu przed rokiem o 6,1 proc.).

Z danych GUS wynika, że w okresie styczeń-lipiec 2017 r. inwestorzy indywidualni oddali do użytkowania 45 tys. 804 mieszkania, tj. o 6,4 proc. więcej niż przed rokiem (wobec spadku w ub. roku o 6,2 proc.) co stanowiło 49 proc. w ogólnej liczbie mieszkań oddanych do użytkowania.

Deweloperzy do końca lipca br. oddali do użytkowania 45 tys. 216 mieszkań (co stanowiło 48,4 proc. ogólnej liczby mieszkań oddanych do użytkowania), tj. o 10 proc. więcej niż w 2016 r., kiedy notowano wzrost o 42,5 proc.

Spółdzielnie mieszkaniowe oddały w tym czasie do użytkowania 869 mieszkań wobec 1207 mieszkań przed rokiem. "Pozostali inwestorzy (budownictwo społeczne czynszowe, komunalne i zakładowe) oddali do użytkowania w ciągu siedmiu miesięcy 2017 r. łącznie 1538 mieszkań wobec 1281 przed rokiem, z tego w budownictwie społecznym czynszowym - 957 mieszkań (568 przed rokiem), w komunalnym - 522 mieszkania (665 przed rokiem), a w zakładowym - 59 mieszkań (48 mieszkań przed rokiem)" - dodano.

Zgodnie z komunikatem GUS, w trzynastu województwach nastąpił wzrost liczby mieszkań oddanych do użytkowania, w tym największy: w województwie pomorskim - o 43,7 proc. (8160mieszkań), warmińsko-mazurskim - o 27,4 proc. (2884) i wielkopolskim - o 24,2 proc. (9964).

Spadek liczby mieszkań oddanych do użytkowania wystąpił w trzech województwach: w województwie mazowieckim - o 10,7 proc. (17881), opolskim - o 5,1 proc. (878) i dolnośląskim - o 4,9 proc. (8782 mieszkania).

