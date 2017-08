Jeśli tempo napływu migrantów do Hiszpanii z Afryki Północnej utrzyma się na obecnym poziomie, może to doprowadzić do "sytuacji krytycznej" - oświadczyła Międzynarodowa Organizacja do spraw Migracji (IOM)

Od początku roku do Hiszpanii drogą morską dotarło ponad 9 tys. migrantów, przewyższając łączną liczbę imigrantów, którzy przybyli do tego kraju w 2016 r. - podaje organizacja. Prognozuje się, że liczba migrantów przybywających do Hiszpanii w bieżącym roku w porównaniu z 2016 r. ma być dwukrotnie większa. To nadal o wiele mniej niż w 2006 roku, gdy drogą morską do Hiszpanii przybyło prawie 40 tys. migrantów.

W 2016 roku 128 osób zginęło podczas przeprawy do Hiszpanii, podczas gdy na morzu od początku roku 2017 zginęło 121 osób.

Naszym zdaniem Hiszpania przechodzi obecnie przez to, czego na początku 2015 r. doświadczała Grecja czy jeszcze wcześniej Włochy - powiedział podczas briefingu w Genewie rzecznik IOM Joel Millman.

Łodzie, którymi migranci przypływają do Hiszpanii, są znacznie mniejsze i przewożą mniej osób, niż te, które zmierzały do Włoch z Libii czy z Turcji do Grecji, ale przybywają każdego dnia - dodał.

Jeśli napływ imigrantów będzie wzrastał w obecnym tempie, może to doprowadzić do "sytuacji krytycznej" - ostrzegł Millman. Dodał, że w tym przypadku będzie to związane z koniecznością zwiększenia pomocy.

Według naszych aktualnych szacunków 9 proc. osób zmierzających do Hiszpanii to dzieci – podała Sarah Crowe z Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF).

Zgodnie z danymi IOM od początku roku drogą morską do Europy przybyło 119 069 migrantów i uchodźców. 83 proc. z nich przypłynęło do Włoch. Pozostali przybyli do Grecji, na Cypr i do Hiszpanii. W ub.r. do europejskich brzegów w tym samym okresie przybiło 266 423 osób.

