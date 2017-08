Rosną ceny nowych mieszkań. Widać to po danych napływających z Warszawy, ale także z pięciu innych dużych miast (Krakowa, Łodzi, Wrocławia, Poznania i Gdańska) oraz z mniejszych ośrodków. Różnica cenowa między mniejszymi miastami a sześcioma największymi metropoliami jest znacznie mniejsza niż 10 lat temu – wynika z analizy portalu RynekPierwotny.pl

Głównym źródłem danych o rynku mieszkaniowym są informacje gromadzone przez NBP. Na podstawie zgromadzonych w banku centralnym informacji o cenach nowych mieszkań w Warszawie, pięciu pozostałych metropoliach oraz na 11 mniejszych rynkach można powiedzieć, że ceny nowych mieszkań rosną wszędzie.

Oczywiście, zmiany cen wyglądają różnie w poszczególnych ośrodkach, co oznacza, że zmienia się relacja kosztów zakupu nowego mieszkania pomiędzy mniejszymi ośrodkami a Warszawą.

Po odpowiednio przekształconych danych NBP widać, że różnica cen 1 mkw. nowych lokali pomiędzy Warszawą i pięcioma innymi metropoliami najpierw wzrosła z 30 proc. (2008 r. i 2009 r.) do 34 proc. (2010 r.), a później spadła do 21 proc. (2012 r.). W latach 2013 - 2016, cenowy dystans między Warszawą i pozostałymi metropoliami, znów wrócił do poziomu ok. 30 proc. – wskazuje Prajsnar.