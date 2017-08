Mimo natężenia demonstracji organizowanych przez opozycję, mimo sporu między PiS a prezydentem wokół reformy sądownictwa, mimo wpadek wizerunkowych niektórych ministrów PiS u opinii publicznej nieustannie utrzymuje wysokie notowania. Na czym polega ten fenomen i jak długo może potrwać? Konrad Kołodziejski w artykule w najnowszym numerze tygodnika „Sieci” szuka przyczyn niesłabnącej popularności PiS.

Dobre sondaże i słabość opozycji analizuje również prof. Mieczysław Ryba, wykładowca KUL w rozmowie z Jackiem Karnowskim, redaktorem naczelnym tygodnika „Sieci”: – Partia Kaczyńskiego jawi się dziś większości Polaków jako czynnik dużo bardziej racjonalny niż jej krytycy – mówi historyk.

Profesor tłumaczy również przyczyny ostatniego tarcia w obozie władzy i wyjaśnia dlaczego nie można mówić o przesileniu, a o „normalnej, raczej niegroźnej tendencji”:

Pamiętajmy, że mamy do czynienia z żywymi ludźmi działającymi w życiu publicznym. Róż- nice zdań, utarczki, zderzenia to po prostu natura rzeczy. W przeszłości, za czasów poprzednich rządów, też tak było. Czasem to widać, czasem jest to chowane. Wystarczy przypomnieć sobie niezwykle ostry spór Grzegorza Schetyny z Donaldem Tuskiem. Gdybyśmy chcieli idealnej jedności, to musielibyśmy chcieć systemu wodzowskiego. Ataki system jest skuteczny tylko do pewnego momentu. Później skuteczność się kończy, bo jedna osoba nie jest w stanie ogarnąć wszystkich spraw. Oczywiście gdybyśmy mieli do czynienia z totalną wojną wewnętrzną, wówczas przyniosłoby to radykalne osłabienie obozu politycznego, a projekty reformy państwa przekształciłyby się w projekty osłabienia przeciwnika politycznego – tego z własnego obozu. To spowodowałoby absolutną destrukcję. Różnice zdań mogą być zarówno twórcze, jak i pożyteczne – przekonuje profesor.