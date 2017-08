Farmy wiatrowe powstawały w niejasnych okolicznościach, towarzyszyły im niekorzystne dla Polski umowy. Każdy dzień działania farm wiatrowych to olbrzymie straty dla koncernów energetycznych kontrolowanych przez skarb państwa – piszą w najnowszym numerze tygodnika „Sieci” Piotr Filipczyk i Rafał Potocki.

Dziennikarze mówią o IV rozbiorze Polski i gigantycznych pieniądzach, które straciły spółki Skarbu Państwa. W grę wchodzą miliardy złotych.

Nowe fakty rzucają jednak inne światło na kwestię odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza w Polsce. System zielonych certyfikatów energii to stosowany w różnych krajach mechanizm wspierania produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – wiatru, promieniowania słonecznego, biomasy. Sprzedawcy energii elektrycznej (np. Enea, Energa Obrót, Tauron Sprzedaż) mają, w uproszczeniu, obowiązek pozyskania części swoich zasobów właśnie ze źródeł odnawialnych lub uiszczenia opłaty zastępczej – swoistej kary –na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jednocześnie zielone certyfikaty to dobra zbywalne, którymi inwestorzy handlują na Towarowej Giełdzie Energii. W sierpniu 2017 r. miesięczna cena zielonych certyfikatów za megawat energii wynosi 29,12 zł. Rok wcześniej, w lipcu, cena ta wynosiła 92,71 zł. W 2012 r. ceny sięgały nawet kilkuset złotych. Tendencja spadkowa była do tej pory niepowstrzymana. Tymczasem państwowe spółki płacą nierzadko prawie 300 zł za każdy pozyskany megawat. Takie umowy zostały zawarte przed 2013 r. Zgodnie z ich założeniami cena świadectw pochodzenia jest stała. Czy nikt nie przewidział, że w perspektywie kilku lat ceny świadectw mogą spadać? Bliższe prawdy wydaje się jednak stwierdzenie mówiące, że ktoś na długie lata zabezpieczył – naszym kosztem – interesy zielonych potentatów. Przemijają z wiatrem pieniądze, które mogłyby każdego dnia zasilać i wspierać sferę budżetową. Skarb państwa jest bowiem znaczącym właścicielem koncernów energetycznych – zauważają dziennikarze „Sieci”.