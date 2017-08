Polskie rafinerie korzystają obecnie z ropy z całego świata, co wymusza na PERN inwestycje, między innymi w pojemności magazynowe, aby móc tę ropę elastycznie dostarczać do naszych klientów – powiedział Igor Wasilewski, prezes PERN, w Wywiadzie Gospodarczym Telewizji wPolsce.pl

PERN to duża firma, związana z polskim przemysłem naftowym, o której – inaczej niż w przypadku rafinerii – wielu konsumentów paliw mało wie. Głównym celem PERN jest transport i magazynowanie ropy oraz paliw.

Naszą misją jest zapewnienie ciągłych, niezakłóconych dostaw paliw do stacji benzynowych. PERN dostarcza ropę naftową od momentu wejścia na terytorium Polski do rafinerii. Potem PERN zajmuje się dostarczeniem przetworzonej ropy, czyli paliw, do baz paliwowych. Rafinerie nie mogą funkcjonować bez PERN-u, nasz udział w dostawach na stacje jest bardzo znaczący – powiedział Igor Wasilewski, prezes PERN, w rozmowie ze Stanisławem Koczotem, zastępcą redaktora naczelnego „Gazety Bankowej”, w Telewizji wPolsce.pl.