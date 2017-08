Konsumpcja paliw ciekłych w Polsce wzrosła o 14% r/r do 15,34mln m3 w I poł. 2017 r. podała Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN). W tym z zagranicy sprowadzono 6,02 mln m3, co stanowiło 39% wielkości oficjalnego rynku polskiego, podano także

Jak mówi Krzysztof Romaniuk dyrektor ds. Analiz Rynku Paliw, to bezpośredni efekt wprowadzenia najpierw tzw. pakietu paliwowego, później we wrześniu energetycznego i w kwietniu transportowego.

Ewidentnie szara strefa w branży paliwowej systematycznie maleje, a to oznacza nie tylko większe wpływy do budżetu, ale i wzrosty sprzedaży poszczególnych gatunków paliw, co pokazują nasze dane - komentuje Romaniuk W stosunku do I półrocza 2016 konsumpcja paliw ciekłych w Polsce wzrosła o 14%. Wzrost popytu tylko na paliwa silnikowe wyniósł jeszcze więcej, bo 14,5%. Są to wyniki nieco lepsze, niż dla I kwartału 2017 roku i tym samym niemal pewne jest, że cel wzrostowy dla całego roku zostanie osiągnięty" - czytamy w komunikacie.

Oficjalna konsumpcja oleju napędowego w I półroczu 2017 była wyższa od stanu z I półrocza 2016 o 19%, a to oznacza, że trend wzrostowy jest kontynuowany i przykładowo - w stosunku do stanu z 3 miesięcy 2017 roku dodano kolejne 4 punkty procentowe do dynamiki wzrostu, a w stosunku do 6 miesięcy 2016 aż 10 punktów procentowych, podano także.

Konsumpcja benzyn silnikowych wzrosła o ponad 7%, a tym samym dynamika wzrostu z I kwartału 2017 zwiększyła się o kolejne 2 punkty procentowe. Oficjalny import benzyn wzrósł o 43%, a jego udział w krajowym rynku benzyn wyniósł 12%. Kierowcy kupili 2,8 mln m3 tego gatunku paliwa - o 190 tys. m3 więcej, niż w I półroczu 2016 - czytamy dalej.

W pierwszych 6 miesiącach 2017 wrósł rynek gazu płynnego LPG w stopniu bardzo zbliżonym do wzrostu rynku benzyn silnikowych. Zapotrzebowanie na ten alternatywny dla benzyn produkt było o 7% wyższe niż przed rokiem i wyniosło 2,4 mln m3, podano również.

Rynek trzech paliw transportowych (benzyn, oleju napędowego oraz LPG) zdecydował o wzroście konsumpcji całego rynku paliw ciekłych. Popyt na te paliwa wzrósł o 14,5%, przy czym paliwa importowane stanowiły 41% zaopatrzenia rynku. Kierowcy i firmy transportowe kupili 14,4 mld litrów paliw, przy czym prawie 6 mld litrów z tej puli pochodziło zza granicy. W stosunku do I półrocza 2016 oficjalny wzrost zużycia paliw silnikowych wyniósł około 2 mln m3, a w stosunku do wyniku z I półrocza 2015 roku 2,73 mln m3 - podsumowano w materiale.

Dane te pokazują, że branża paliwowa wychodzi z szarej strefy, wynikających z zaniechań 8 letnich rządów koalicji PO-PSL. Jak mówił w Wywiadzie Gospodarczym, na antenie wPolsce.pl główny ekonomista PKN Orlen Adam Czyżewski, już w 2013 r. branża paliwowa alarmowała ówczesny rząd o miliardowych stratach z tytułu ogromnych wyłudzeniach VAT.

Mniej więcej 4-5 lat temu przygotowaliśmy – jako Polska Izba Przemysłu i Handlu Naftowego – raport, w którym pokazaliśmy, jak duży jest udział szarej strefy i że państwo traci miliardy złotych rocznie – powiedział Adam Czyżewski, główny ekonomista PKN Orlen, w rozmowie z Markiem Siudajem, dziennikarzem „Gazety Bankowej” w Telewizji wPolsce.pl

Jednak pakiet paliwowy wszedł w życie dopiero w 2016 r., a więc już za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Skutkiem pakietu jest wzrost legalnej sprzedaży paliw, sięgający w przypadku diesla nawet kilkunastu procent (15-18 proc.).

Teraz widać, że sprzedaż paliw wychodzi z szarej strefy, stąd również nasz wzrost sprzedaży diesla – dodaje Czyżewski

