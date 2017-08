MF ostrzega: nabycie "pustej faktury" również grozi karą

Kara więzienia grozi nie tylko wystawcy, ale i nabywcy „pustej faktury” - ostrzega w poniedziałkowym komunikacie Ministerstwo Finansów. Tylko w ramach jednej prowadzonej sprawy Służba Celno-Skarbowa ujawniła 25 firm z całej Polski, które korzystały z takich faktur

Funkcjonariusze KAS rozpoznają i zwalczają nielegalny proceder obrotu „pustymi” fakturami. Prowadzone działania mają na celu uderzenie w zorganizowane grupy przestępcze wystawiające i rozprowadzające „puste” faktury. Również osoby, które wykorzystują +puste+ faktury w swojej działalności gospodarczej muszą liczyć się z konsekwencjami - napisano w komunikacie MF.

Dodano, że organy skarbowe koncentrują się nie tylko na wyszukiwaniu i karaniu osób wystawiających „puste” faktury, przestępców zajmujących się „profesjonalnie” procederem i działających na wielką skalę, ale kładą również nacisk na wykrywanie osób i firm, które nabywają „puste” faktury i wykorzystują je do obniżenia zobowiązań podatkowych lub wyłudzania zwrotów podatku VAT.

Zwracamy uwagę, że w wielu przypadkach identyfikacja nabywców +pustych+ faktur jest nawet łatwiejsza od ustalenia ich sprzedawców, często będących członkami dobrze zorganizowanych grup przestępczych - informuje MF.

Jako przykład prowadzonych działań przeciwko nabywcom „pustych” faktur podano niedawne ujawnienie przez Służbę Celno-Skarbową 25 takich firm z różnych części kraju - tylko w ramach jednej prowadzonej sprawy.

Konsekwencją dokonanej identyfikacji jest wszczęcie kontroli w wybranych podmiotach. Działania kontrolne są oparte o informacje o konkretnych nadużyciach, co pozwala w szybki sposób ustalić szczegóły przestępstwa - wyjaśniono.

MF przypomina, że 1 marca 2017 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu karnego, zgodnie z którą zarówno wystawianie jak i używanie „pustych” faktur jest zagrożone surowymi karami pozbawienia wolności.

Zgodnie z przepisami nowelizacji podrobienie lub przerobienie faktury w celu użycia za autentyczną, w zakresie okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej lub jej zwrotu, albo zwrotu innej należności o charakterze podatkowym, a także używanie takiej faktury jako autentycznej jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Także wystawienie faktury lub faktur zawierających kwotę należności ogółem przekraczającą 200 tys. zł, poświadczając nieprawdę co do okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej lub jej zwrotu albo zwrotu innej należności o charakterze podatkowym, a także używanie takiej faktury lub faktur jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Jeżeli sprawca dopuszcza się przestępstw określonych powyżej wobec faktury lub faktur zawierających kwotę należności ogółem, której wartość lub łączna wartość przekracza 5 mln zł lub sprawca takiego procederu z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu, wówczas podlega on karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. Jeżeli natomiast w/w kwota przekroczy 10 mln zł wówczas sprawca podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności - przypomina MF.

Zaznaczono, że w razie skazania za te przestępstwa sąd, oprócz kary pozbawienia wolności, może wymierzyć grzywnę w wysokości do 6 mln zł.

Osoby wystawiające lub korzystające z +pustych+ faktur mogą ponosić odpowiedzialność także na podstawie przepisów Kodeksu karnego skarbowego. Za nierzetelne wystawienie faktury lub posługiwanie się takim dokumentem grozi kara grzywny do kwoty 19 mln 198 tys. 80 zł lub nie mniej niż rok pozbawienia wolności, bądź obie te kary jednocześnie - informuje resort finansów. Poza sankcjami karnymi i karno-skarbowymi osoby zaangażowane w proceder obrotu +pustymi+ fakturami muszą również liczyć się z negatywnymi konsekwencjami podatkowymi, tj. m.in. brakiem możliwości odliczenia podatku VAT na podstawie „pustej” faktury oraz obowiązkiem zapłaty stawki sankcyjnej VAT w wysokości 100% zawyżenia podatku naliczonego - dodano.

SzSz PAP